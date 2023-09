Sconto GoPro Hero 11, quasi al minimo storico su Amazon

Torna il forte sconto su una delle action cam più apprezzate di sempre. GoPro Hero 11 si acquista su Amazon al momento a 379 euro, quasi il minimo storico registrato sulla nota piattaforma di e-shop. Si acquista direttamente a questo indirizzo.

È un dispositivo con un rapporto di registrazione di 8:7 che consente di catturare una porzione più ampia della scena. Grazie alla sua maggiore altezza, è praticamente l’action cam perfetta per scattare anche foto verticali in formato 9:16 o in qualsiasi altro formato adatto alla condivisione sui social media. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, è in grado di registrare video in 5,3K, con una risoluzione superiore del 91% rispetto al 4K e addirittura del 665% rispetto al formato 1080p.

Tra le sue principali caratteristiche il sensore di immagine aggiornato, che offre un’incredibile risoluzione fotografica di 27 MP, oltre a video in 5,3K60 con un movimento fluido straordinario. Inoltre, grazie all’app Quik GoPro, è possibile estrarre foto da 24,7 MP dai video. La fotocamera è in grado di registrare anche video in 2,7K240 che possono essere riprodotti in Slow Motion 8x.

Massima stabilizzazione

Naturalmente, questa fotocamera è dotata del sistema di stabilizzazione dell’immagine più avanzato chiamato HyperSmooth 5.0, che offre funzionalità come il Blocco dell’orizzonte, un miglioramento della stabilizzazione per le riprese in formato 4:3 grazie a un nuovo sensore di immagine e AutoBoost per garantire una massima stabilizzazione con un minimo ritaglio dell’immagine.

Ciò significa che le immagini registrate con questa action cam sono sempre stabili, indipendentemente dall’attività che si sta svolgendo: ciclismo, pattinaggio, sci o anche solo inseguire i propri figli. E’ come avere un Gimbal incorporato all’interno di questa piccola cam.

Di solito, il prezzo di listino di GoPro Hero11 Black è di 549 euro, ma al momento è possibile acquistarla su Amazon al prezzo di soli 379 euro.

