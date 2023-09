Nintendo e Niantic portano Pikmin Finder in realtà aumentata su iPhone e Android

Nintendo ha collaborato con Niantic (clebre per Pokemon Go) per il nuovo gioco mobile Pikmin Finder: si gioca via browser, sia su iPhone che Android, ed è un casual game indicato per trascorrere qualche minuto divertente con partite veloci. È stato lanciato in concomitanza con l’evento di presentazione Nintendo Live a Seattle.

E’ possibile accedere al gioco di realtà aumentata da qualsiasi browser dal proprio smartphone. Funziona con tutti i browser più diffusi sul mercato, quindi Safari, Chrome, Firefox, Opera e altri ancora; l’unica cosa richiesta è l’autorizzazione del browser di accedere ai dati di posizione e alla fotocamera.

Simile a Pikmin Bloom, il gioco sovrappone Pikmin all’ambiente circostante, che verranno visualizzati attraverso la fotocamera dello smartphone. Sarà quindi possibile raccogliere le creature effettuando con il dito uno scorrimento verso l’alto in prosimità del Pikmin da catturare.

A seconda dell’ora e del giorno sarà possibile trovare Pikmin di colore differente, che potranno essere poi utilizzati per trovare dei tesori nascosti. Anche in questo caso sono diversi i tesori che sarà possibile scovare, tra cui torte e papere di gomma.

Saranno i Pikmin stessi a cercare e individuare i tesori nell’ambiente circostante, mentre gli utenti che lo desiderano, sempre tramite la fotocamera e lo schermo dello smartphone, possono seguire le mosse delle creature mentre si spostano e perlustrano la zona.

Pikmin Finder si gioca senza installare app

Per giocare a Pikmin Finder non è necessario installare alcuna app. È sufficiente, invece, visitare il sito web dedicato al gioco su un browser mobile: fatto ciò si potrà iniziare a catturare Pikmin. Per accelerare il processo è sufficiente scannerizzare il codice QR che appare sul sito web quando lo si apre da un browser desktop.

