IFA 2023, da Zendure potenti e innovative batterie per casa

Zendure, startup specializzata nel settore EnergyTech, propone all’IFA di Berlino 2023, il suo ecosistema ZEN+ Home, promettendo di “rivoluzionare” le modalità di gestione dei consumi energetici delle utenze domestiche.

Tra i prodotti in mostra, segnaliamo SolarFlow: un sistema di accumulo solare da balcone (1699 € il prezzo di listino) che sfrutta l‘energia del sole per aiutare a risparmiare di più sulla bolletta elettrica. La startup spiega che durante il giorno l’energia generata dai pannelli solari passa attraverso Hub FV e convertita in corrente alternata da micro-inverter per far funzionare gli elettrodomestici. L’energia in eccesso viene accumulata in modo “intelligente” nelle batterie per essere utilizzata durante la notte, promettono risparmi fino al 32% sulla bolletta elettrica annuale.

Il controllo “intelligente” del flusso assicura che l’energia in eccesso durante il giorno sia accumulata in modo efficiente e che l’hub FV (con una gamma regolabile da 100W a 1200W) alimenti i microinverter con una potenza predefinita di 600W, in grado di soddisfare in modo completo la domanda di elettricità durante le ore di punta.

Durante la notte, l’energia in eccesso accumulata nelle batterie (espandibili fino a 3840Wh con 4 batterie), può alimentare la maggior parte degli elettrodomestici, da quelli ad alto consumo come condizionatori e frigoriferi, a quelli a basso consumo come router WiFi, luci, computer, ecc.

Secondo Zendure, un impianto solare da balcone genera in media circa 3kWh di elettricità al giorno e una famiglia media in Germania consuma circa 3500 kWh all’anno, e con un sistema del genere è possibile ottenere un risparmio medio di 438€ all’anno (0,4€ per kWh), quasi un terzo (32%) della bolletta elettrica annuale.

Il produttore offre 10 anni di garanzia; riferisce che il design è compatibile con il 99% dei pannelli solari e dei microinverter delle marche più note.

La PowerStation SuperBase V (prezzi a partire da 4499 €) è una innovativa batteria modulare per casa, arrivata sul mercato dopo raccolto più di 5 milioni di dollari su Kickstarter. È indicata come la prima ad utilizzare batterie allo stato semisolido e vanta una densità di immagazzinamento dell’energia maggiore del 42%, rispetto alle batterie LiFePO4 usate da altri produttori.

La capacità di una singola unità (6,4 kWh) può essere incrementata fino a ben 32kWh collegando quattro batterie aggiuntive (modello B6400 da 6,4 kWh). È possibile usare in casa due SuperBase con otto batterie, con un pannello dedicato che permette di arrivare a 64kWh complessivi di capacità; configurazioni in grado di ad alimentare qualsiasi elettrodomestico presente in casa o auto elettriche. La potenza di uscita è di 3.800 W ed è possibile collegare due unità per arrivare fino a 7.600 W.

I tempi per la ricarica tramite rete elettrica, fino a 6,6kW (con doppio caricatore) sono indicati in 60 minuti. Non manca la possibilità di ricarica mediante pannelli solari, fino a 3.000 W, in 2-3 ore. Sono presenti ruote per il trasporto (facilitato da una maniglia estraibile). Tra le funzionalità disponibili, UPS, gestione con connettività WiFI e Bluetooth, compatibilità con Alexa e Google Home. Il peso è di 59kg; le dimensioni: 73 x 32 x 44 cm. Un modello più piccolo, SuperBase V4600, si distingue dal modello V6400, per la capacità “minore”, pari a 4.608 Wh e tradizionali batterie LiFePO4.