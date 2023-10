Sconto HAGiBiS CUBE, per backup e ricarica automatici di iPhone

Fare il backup di iPhone è sempre noioso, tanto più che richiede una connessione WiFi abbastanza potente, e in ogni caso può comportare un rallentamento del dispositivo fino a che non viene completato il processo. Ma con HAGiBiS CUBE potete farlo automaticamente ogni volta che ricaricate la batteria, e senza bisogno di Internet. Di seguito vi spieghiamo come funziona e come approfittare dell’offerta in corso che vi permette di comprarlo a metà prezzo.

Si tratta di un dispositivo piuttosto compatto e dal design semplice ed elegante: misura 6,6 centimetri di lato, è spesso 2,2 centimetri e si può usare praticamente con qualsiasi iPhone a partire da iOS 9 e con altri telefoni che hanno almeno Android in versione 7.

Come una piccola scatola, presenta un coperchio che protegge alcuni utili accessori stipati al suo interno. C’è un cavetto con doppia spina USB-C e un adattatore per convertirne una in USB-A, in modo da poterlo usare con i telefoni di vecchia e nuova generazione. C’è anche lo spazio per poter accogliere un paio di microSD, così da averle sempre a portata di mano.

Il backup si può effettuare su questo tipo di schede, oppure direttamente su una chiavetta USB o su un disco SSD esterno collegandoli alla presa USB-A presente sullo stesso lato dello slot microSD.

Il telefono invece va collegato in una delle due prese “phone”, USB-A o USB-C, mentre per l’alimentazione c’è una seconda presa USB-C da 5V / 2A.

Come funziona

Il funzionamento è semplicissimo: dopo aver alimentato HAGiBiS CUBE, collegato il telefono e una memoria esterna, basta avviare l’app e programmare il tipo di backup desiderato. Si può creare una copia di immagini, video, musica, documenti, album e contatti configurando manualmente il backup, oppure effettuarne uno di tutto il telefono così da poter eventualmente ripristinare tutti i dati dopo un aggiornamento o per riversarli su un nuovo dispositivo.

Durante questo processo come dicevamo il telefono viene anche ricaricato, così si può fare tranquillamente anche di notte in modo da avere ogni giorno una copia fisica dei dati contenuti nel telefono e allo stesso tempo averlo pronto per tutta la giornata.

La promozione

Costruito in plastica ABS di colore bianco, se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 54,38 € potete risparmiare il 50% spendendo 26,85 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.