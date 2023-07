Hub Belkin 11-in-1, funziona come supporto e costa solo 78,89€

Se avete un Mac portatile su Amazom c’è l’hub che fa per voi. Si tratta di questo multiporta Belkin 11-in-1 che non solo aggiunge la possibilità di collegare dispositivi che altrimenti non sarebbero compatibili, ma funziona anche come supporto ergonomico che inclina adeguatamente il portatile, oggi in sconto a 78,89 €

L’hub prima di tutto fa… l’hub. Sfruttando una singola porta USB-C avrete una porta HDMI, 1 porta DP, 1 porta VGA, 3 porte USB-A, 1 porta Gigabit Ethernet, slot per schede SD e MicroSD, 1 porta audio da 3,5 mm e 1 porta USB-C PD.

Le specifiche parlano di 5 Gbp di banda per il trasferimento di dati da computer e periferiche, supporto VGA, HDMI, e DisplayPort con risoluzione fino a 4K. E’ quindi consigliabile collegare le periferiche più veloci direttamente alle porte del portaile.

Da notare che l’Hub arriva a passare al dispositivo 100W. Nel caso sia richiesta potenza anche dall’HUB vengono assorbiti 15W. Questo significa che potrete usarlo anche per ricaricare o alimentare a piena potenza la stragrande maggioranza dei Mac oltre che con gli iPad.

La compatibilità per dispositivo la trovate sul sito americano di Belkin.

Oltre a questo funziona anche come supporto per un portatile. Ha una specifica inclinazione che gli permette di essere collocato sotto al portatile per ridurre contatto con scrivania e facilitare il raffreddamento o magari anche un iPad per lavorare più comodamente. Tra l’altro presenta una presa cuffia assente sui modelli di iPad di tipo Pro.

L’ergonomia dell’accessorio è specifica per questo scopo: tutte le porte sono infatti collocate sulla parte posteriore.

L’hub costerebbe 93 euro (anche se in passato è costato fino a 100€) ma lo potete comprare in sconto grazie ad un’operazione ribasso di una serie di prodotti Belkin. Costa 78,89 euro un prezzo ottimo se si considera la flessibilità e il fatto che funziona anche come stand.

Click qui per comprare