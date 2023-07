Come visualizzare il MAC address di WiFi ed Ethernet su macOS Ventura

L’indirizzo MAC (in inglese MAC address, dove MAC sta per Media Access Control), detto anche indirizzo fisico, indirizzo ethernet o indirizzo LAN, è un codice assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete ethernet o wireless prodotta al mondo. È in sostanza un identificativo per un particolare dispositivo di rete a livello di rete locale: ad es. due schede di rete in due diversi computer avranno due diversi nomi (e quindi diversi indirizzi MAC), così come avranno nomi diversi una scheda Ethernet ed una scheda wireless del medesimo computer.

A livello tecnico l’indirizzo MAC è utilizzato per l’instradamento diretto in reti locali per raggiungere un host una volta raggiunta la sottorete finale di destinazione e quindi anche a livello di internetworking, cioè per indirizzamento indiretto con associato l’indirizzo IP, quando si tratta di attraversare una certa sottorete locale di transito verso la sottorete finale di destinazione.

Per vari motivi può essere utile individuare il MAC address su Mac. Ecco come procedere con macOS Ventura e seguenti:

1) Aprite Impostazioni di Sistema

2) Selezionate la voce “Rete” nella colonna a sinistra

3) Nella sezione a destra Fate click su “WiFi” o “Ethernet” e fate click sul pulsate “Dettagli”

4) Nella finestra che appare, selezionate (sulla sinistra) la voce “Hardware”: l’indirizzo MAC apparirà nella sezione a destra della finestra.

I più esperti possono usare anche il comando da Terminale

ifconfig -a

per ottenere questo e altri dettagli tecnici.

