Insta360 Ace Pro, l’action cam impermeabile disegnata con Leica in sconto su Amazon di 60 euro

Se siete alla ricerca di un’action cam di qualità, Insta360 è certamente tra i principali brand di riferimento. ancor di più quando si parla di Insta360 Ace Pro, considerando che è stata do disegnata con Leica e che al momento è in sconto di ben 60 euro su Amazon. La potete acquistare direttamente a questo indirizzo.

La Ace Pro è dotata di un sensore da 1/1,3″ di alta qualità, capace di catturare una maggiore quantità di luce, migliorando così significativamente la resa delle immagini. È la prima action cam a integrare un chip AI a 5 nm, che ottimizza le prestazioni del sensore, esaltando la luminosità delle immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione e riducendo il rumore.

Come già accennato, si tratta di un dispositivo co disegnato con Leica, che certamente non ha bisogno di presentazioni quando si tratta della sua rinomata competenza nel campo dell’ottica e dell’imaging di alta qualità. La partnership contribuisce a rendere la Ace Pro capace di produrre immagini ancor più di qualità in qualsiasi situazione e contesto.

E’ in grado di registrare video in slow-motion in 4K a 120 fps e sfruttare la tecnologia Active HDR per ottenere colori più vivaci. Supporta anche PureVideo, sempre per migliorare le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, grazie a una riduzione del rumore smart e a una gamma dinamica migliorata.

Offre un touchscreen da 2,4 pollici orientabile, che permette all’utente un controllo totale, così da poter visualizzare tutti gli scatti da qualsiasi angolazione con estrema facilità.

Ancora, offre un sistema di montaggio magnetico, che permette di montare la Ace Pro sui diversi accessori. Tante le funzionalità di registrazione, come la pausa della registrazione, il controllo gestuale, Clarity Zoom e altro ancora. L’assistente AI, inoltre, integrato seleziona automaticamente i migliori momenti delle riprese, creando un video pronto per essere condiviso tramite l’app Insta360.

La Ace Pro è costruita per resistere a urti e vibrazioni grazie alla stabilizzazione FlowState. E’ impermeabile fino a 10 metri e funzionante a temperature fino a -20°C, così da essere l’ideale anche per catturare video durante gli sport invernali e in situazioni estreme.

Il listino solitamente è di 429,99 euro, ma al momento la si acquista con 60 euro di sconto, dunque a 369,99 euro, direttamente da questa pagina Amazon.

