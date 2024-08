Nella terza beta di iOS 18.1 le foto si correggono con l’AI

Pubblicità

Oltre alla beta 8 di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia 15, Apple ha anche rilasciato agli sviluppatori la beta 3 dei futuri aggiornamenti a iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Questi ultimi aggiornamenti sono pensati per i dispositivi in grado di sfruttare Apple Intelligence (inclusi iPhone 15 Pro e Pro Max, gli iPad e i Mac con CPU Apple Silicon).

Una delle novità incluse con l’update a iOS 18.1/iPadOS 18.1 è uno strumento per l’app Foto denominato “Clean Up“, utile per rimuovere elementi di distrazione in una foto com il riempimento in base al contenuto circostante.

Clean Up è in grado di individuare automaticamente elementi che potrebbero essere indesiderati in una immagine (es. oggetti o persone) ma è anche possibile indicare manualmente ciò che si desidera eliminare toccando o cerchiando un oggetto per rimuoverlo.

Ingrandendo una immagine è possibile indicare con maggiore precisione ciò che si desidera eliminare, alla stregua di come si farebbe con un pennello, utile per rimuovere imperfezioni o elementi di disturbo, con la funzione “intelligente” che non elimina ad esempio una persona, anche se questa è stata per errore inclusa nella selezione.

Here’s an example of “Clean Up” removing people from the background & repairing a wall. Not bad. (iOS 18.1 Beta 3) pic.twitter.com/vi0mPG1jGZ — Brandon Butch (@BrandonButch) August 28, 2024

Testing Clean Up powered by Apple Intelligence on iOS 18.1 Beta 3 pic.twitter.com/jHK6r15moe — Rohan Tandon (@lucidstarfield) August 29, 2024

Clean Up funziona con tutte le immagini presenti nella libreria di Foto, incluse le immagini più vecchie e le foto scattate con una fotocamera punta e scatta o una DSLR.

Apple spiega che “Clean Up” sfrutta diversi modelli di machine learning per individuare elementi di distrazione, individuare i bordi degli elementi e riempire le aree selezionate di un’immagine con contenuti campionati da altre parti dell’immagine.