Joby GripTight One Micro il cavalletto tascabilissimo a 24,40 €

Pubblicità

Piccolo, il più piccolo possibile. È questo il mantra del Joby GripTight One Micro che comprate in sconto quasi a metà prezzo, 25,40.

Quello di cui parliamo è un accessorio studiato apposta per i telefoni cellulari accanto ai quali si colloca nella maniera meno intrusiva possibile proprio per le sue dimensioni. È supercompatto e posizionabile ovunque rende immediate e facili le riprese e la visione su qualsiasi superficie. Realizzata per sostenere in verticale il tuo telefono in qualsiasi situazione, può essere trasportato anche in tasca.

Pesa solo 46 grammi, si piega e si infila in tasca senza nessun problema e ha un aggancio a molla. Nonostante le piccolissme dimensioni ha una testa mini-sfera in alluminio lavorato che garantisce un controllo preciso della composizione, mentre i piedini in gomma stabilizzano il telefono su superfici irregolari.

I tappetini di gomma fissano saldamente il telefono ad ogni angolo. Può anche essere usato semplicemente per sorreggere il telefono per guardare un film o una serie o magari per una call video.

Joby GripTight One Micro costerebbe 44,99 euro. Ma viene scontato a 25,99 euro. Un affare se vi serve un supporto o un cavalletto che sia stabile e realizzato con materiali di qualità.