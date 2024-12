Cuscino termico Imetec con tasca scaldamani, solo 41,99€

Pubblicità Per la schiena, le gambe e anche le mani. Parliamo di Imetec Intellisense Comfort un cuscino termico perfetto per la stagione (nel senso di clima e di momento dedicato ai regali) che trovate in sconto su Amazon: 41,99 € invece di 49,99€. Parliamo di cuscino ma in realtà si dovrebbe parlare di una via di mezzo tra un cuscino per una sedia e un tappetino. È morbido ed imbottito ma non serve ad appoggiaci la testa ma per riscaldare le gambe, la schiena o le mani, queste ultime grazie ad una specifica tasca. Per quanto riguarda il funzionamento di questo accessorio, se sapete come funziona uno dei termo plaid (anche questi in sconto come abbiamo scritto nei giorni scorsi) sapetetutto anche del cuscino termico. Si attacca alla corrente il cavo si regola la temperatura e il gioco è fatto. Con le sue dimensioni di 40x35cm questo termoforo può essere usati su diverse parti del corpo ma con il minimo ingombro e grazie ad esso potrete restare al tiepido mentre lavorate, davanti alla TV al computer o seduti in poltrona mentre leggete un libro. È utile anche per alleviare la tensione dopo un esercizio fisico o lenire il dolori lombari. È realizzato in doppio tessuto, morbido in micro-peluche e tessuto in felpa, ha 5 temperature per scegliere il calore desiderato e più adatto alle proprie esigenze e un autospegnimento a 3 ore. È lavabile a 30°C anche in lavatrice grazie al comando separabile per il lavaggio. Questo utile oggetto che può diventare anche un simpatico e presente per un parente, un amico o un conoscente, costerebbe 49,99 €. Ma oggi lo comprate a 41,99 €

