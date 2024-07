Microsoft Designer crea immagini con AI generativa su iPhone prima di Apple

Pubblicità

Per avere l’IA della Casa di Cupertino – Apple Intelligence – su iPhone e iPad bisognerà aspettare fine settembre/inizi ottobre con iOS 18 e iPadOS 18, e gli utenti europei dovranno aspettare ancora di più a lungo.

Esistono ad ogni modo già da tempo molte app che sfruttano a vario titolo l’IA per la creazione di immagini e l’ultima di queste è Microsoft Designer, app di IA generativa (un tipo di intelligenza artificiale in grado di creare nuovi contenuti e idee) con la quale è possibile generare immagini ex novo partendo da richieste testuali.

L’app, in precedenza una preview disponibile per un gruppo selezionato di utenti, ora è disponibile per tutti (si scarica da qui per iPhone e iPad). Microsoft la presenta come uno strumento “per dare spazio alla creatività”, progettare e modificare “tutto ciò che si può immaginare” sfruttando l’Intelligenza Artificiale.

L’app si scarica gratuitamente ma per l’uso è richiesto un account Microsoft (si può creare gratuitamente anche dall’app stessa) e ricorda simili strumenti (“Copilot“) richiamabili da altre applicazioni della Casa di Redmond.

Al primo avvio è richiesto il login (indicando la mail, oppure il numero di telefono o un account Skype); si accettano le condizioni (l’eventuale invio di dati facoltativi) e si specifica se si vogliono ricevere o no le notifiche. Dalla schermata principale è possibile creare immagini, adesivi, post di social network, sfondi, inviti, monogrammi, avatar, pagine album da colorare.

Dopo avere indicato il tipo di immagine che si desidera, basta indicare nel campo di testo la richiesta (Es. “Un castello fatto di caramelle in colori pastello”) e selezionare “Genera”: dopo alcuni secondi verrà generata l’immagine tenendo conto delle nostre indicazioni. Le immagini generate possono essere salvate o condivise.

Dalle opzioni è possibile accedere agli “acceleratori” (per creare, modificare e ridimensionare le immagini più velocemente); per farlo è necessario un abbonamento (22€ al mese, primo mese gratuito); l’acceleratore fornisce in pratica accesso a Copilot Pro con accesso prioritario a GPT4 e GPT-4 Turbo anche durante le ore di punta.

Dalla schermata principale è possibile modificare immagini (rimuovere sfondi e sfocare sfondi) consentendo l’accesso alla propria libreria di immagini. Si può anche iniziare da una struttura vuota (un quadrato / un rettangolo verticale o orizzontale o dimensioni personalizzate). I progetti sui cui si è già lavorati sono archiviati nella cartella “I miei progetti” richiamabile dalla schermata principale.

Microsoft Designer richiede un iPhone con iOS 15 o versioni successive, “pesa” 52,2 MB ed è multilingua (italiano compreso).

