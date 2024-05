Mouse e tastiera Logitech Pebble, combo che controlla tutto a solo 49,99€

Se state cercando una “combo” mouse e tastiera buona per tutto, l’occasione la trovate su Amazon dove il kit tastiera e mouse wireless Pebble di Logitech costa solo 49,99€.

Parliamo di una soluzione economica ma che non è certo in… economica. Si tratta infatti di un buon modo per controllare tutto quello che avete in casa.

La funzione più allettante per gli utenti che possiedono più dispositivi Apple è la possibilità di premere un pulsante per passare al volo tra Mac, iPhone e iPad. In questo modo è possibile lavorare, scrivere e gestire la posta su Mac, rispondendo al volo ai messaggi su WhatsApp su iPhone e usare la nostra app preferita su iPad, il tutto senza mai staccare le mani da mouse e tastiera Logitech Pebble 2 per Mac.

Immaginate, ad esempio, di lavorare al computer e ricevere un SMS sullo smartphone: sarà sufficiente premere il tasto Easy-Switch per rispondere sul telefono senza dover abbandonare la tastiera, con tutti i vantaggi che ne conseguono nel digitare su una tastiera fisica. E’ universale e può essere abbinata tramite Bluetooth, sia che si utilizzi una piattaforma Windows, Mac o Chrome OS, oppure uno smartphone o un tablet con sistemi operativi Android o iOS.

Il mouse, anche questo sottile e leggero, è caratterizzato da un design tondeggiante per adattarsi al palmo della mano. La tecnologia Silent Touch del costruttore rimuove il 90% del rumore a ogni clic. Sempre tramite l’app Logi Options+ l’utente può personalizzare il tasto centrale del mouse per le funzioni più usate, per esempio per mostrare – nascondere il desktop, catturare una schermata, tastiera emoji o aprire la propria playlist preferita su Spotify.

I due prodotti sono venduti separatamente a prezzi molto economici, ma il bundle con lo sconto li rende appetibili in maniera… irresistibile. Li pagate solo 49,99€ invece di 80€.