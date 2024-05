Sandisk Desk Drive, SSD esterno fino a 8TB per backup velocissimi

Gli SSD sono ormai di serie sulla maggior parte dei computer e l’unico aspetto nel quale ancora vincono i tradizionali dischi rigidi con dischi rotanti è la maggiore capacità di quest’ultimi, che vantano prezzi molto più accessibili per i “tagli” di grandi dimensioni (2TB, 4TB, 8TB, ecc.).

Western Digital (o meglio, la sua filiale Sandisk) ha presentato una unità SSD – disponibile nei tagli da 4TB o 8TB, presentata come ideale per eseguire backup veloci e “smart”. Secondi i dati del produttore, il SanDisk Desk Drive (questo il nome del dispositivo) permette di accedere ai file più rapidamente con velocità fino a 4 volte più alte rispetto a un HDD desktop (dati basati su test interni comparativi con l’HDD desktop WD My Book da 8 TB) e vanta velocità di lettura fino a 1000 MB/s.

Gli 8TB di spazio disponibili con questa unità permettono di memorizzare milioni di brani musicali in formato MP3, centinaia di ore di video full HD, milioni di foto, documenti, ecc.

Le dimensioni del dispositivo sono 9,9cm x 4cm, il peso è di 268 g.; sull’unità (pronta all’uso per Mac e PC essendo formattata exFAT) è presente una porta USB-C, un connettore di alimentazione (alimentatore USB-C) e uno slot di sicurezza Kensington (per ancorare l’unità alla scrivania).

WD offre di serie il software Acronis True Image per Mac o PC, utility che consente di eseguire il backup di specifici dischi, file e cartelle e recupera file e cartelle specifiche o l’intero sistema.

Nella confezione sono presenti l’unità vera e propria, l’alimentatore, un cavo USB Type-C e un adattatore USB Type A (per collegare computer di vecchia generazione).

Nel momento in cui scriviamo il prezzo della versione da 4TB è di 447,99€ mentre la variante da 8TB costa 807,99€. Tutti e due i modelli sono già disponibili su Amazon.