Sennheiser HD 620S, le cuffie chiuse promettono suono aperto

Gli audiofili sempre alla caccia delle cuffie con il miglior rapporto prezzo prestazioni, o di quelle che meglio rispondono ai propri gusti, hanno un nuovo modello da prendere in considerazione: Sennheiser HD 620S sono cuffie a padiglione chiuso che promettono di replicare le sonorità e l’ampiezza di palcoscenico sonoro possibili con speaker o cuffie aperte.

Per farlo lo storico costruttore tedesco ha escogitato una serie di soluzioni ad hoc che vanno a migliorare ulteriormente la già apprezzata gamma di cuffie per audiofili Sennheiser S600. Per offrire risposta agli impulsi superiore e suono uniforme le HD 620S sono dotate di trasduttore da 42 mm con diaframma da 38 mm e una bobina in alluminio ultraleggero da 150 ohm.

Per preservare il dettaglio del suono arioso del driver, oltre che la tonalità naturale, i progettisti hanno inserito nei padiglioni un deflettore ed elementi di ammortizzazione. Pur mantenendo l’isolamento dai rumori esterni delle cuffie chiuse l’imaging spaziale offerto assicura il costruttore, replica quello degli altoparlanti, questo grazie a trasduttori angolati e baffo aperto, altri due elementi progettati ad hoc per questo modello.

Come richiedono gli utenti di cuffie di fascia superiore, i progettisti non hanno trascurato indossabilità e solidità. Le componenti principali sono in acciaio rinforzato, mentre le imbottiture in morbida similpelle assicurano durata nel tempo e comfort anche per lunghe sessioni di ascolto.

Qui di seguito riportiamo alcune delle caratteristiche tecniche che Sennheiser ha ideato per l’acustica di questo modello:

Damping acustico minimo: nessun ammortizzatore attorno al trasduttore e una copertura antipolvere acusticamente trasparente

Il baffo aperto permette all’aria di muoversi facilmente, garantendo un suono più rapido e brillante

Il bordo altamente elastico contribuisce a un suono più pulito e ricco nella gamma delle basse frequenze

La bobina in alluminio leggero, la metà del peso rispetto al suo equivalente in rame, offre un’ottima risposta agli impulsi

Fascia in acciaio rinforzato e padiglioni auricolari in similpelle ventilata con benefici acustici

Sennheiser HD 620S, prezzo e disponibilità

Le cuffie Sennheiser HD 620S si possono preordinare da questa pagina del negozio del marchio su Amazon al prezzo di 349 euro: le consegne e la disponibilità iniziano dal 6 giugno.