Sconto Mac Mini: 813,99 euro su Amazon

Su Amazon scende di prezzo anche il nuovo Mac mini. La versione entry level del piccolo di casa Apple è offerta infatti a 813,99 euro

Questo Mac, come accennato, è l’ultima versione del desktop della Mela, quella con processore Intel Core i3 quad‑core a 3,6GHz e disco da 128GB. Offre coprocessore grafico Intel UHD Graphics 630, 8GB di DDR4 a 2666MHz, quattro porte Thunderbolt 3, una porta HDMI 2.0, due porte USB 3, connettore Gigabit Ethernet e Wi-Fi 802.11ac1. Si tratta di una macchina ideale per un ufficio e per tutti coloro che utilizzano dischi esterni o poggiano per il loro lavoro su una rete. Infatti l’unico serio limite di questa macchina è nel disco fisso da solo 128 GB, appena sufficienti per il sistema operativo e pochi altri file.

Il Mac mini costa di listino 919 euro. Amazon lo sconta, a 813,49 euro. Si tratta del prezzo più basso degli ultimi mesi, non troppo lontano dal minimo storico che è stato raggiunto per poche ore e in rarissime occasioni solo ad inizio estate.

