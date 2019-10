Apple Entrepreneur Camp 2020 per le imprenditrici, domande entro il 15 novembre

Apple racconta il successo del Camp dedicato alle imprenditrici, l’Entrepreneurur Camp, e invita a registrarsi al prossimo programma di Cupertino per gli imprenditori, progettato per le aziende guidate da donne.

Al termine del primo Entrepreneurur Camp, Cupertino racconta quest’esperienza, cui hanno preso parte cento aziende, e le storie di queste imprenditrici. Il programma è pensato per fornire alle donne che lavorano nel settore dello sviluppo di app gli strumenti necessari per avere successo nella moderna economia globale.

Il camp offre un laboratorio tecnologico pratico, un corso individuale di programmazione da parte di esperti e ingegneri Apple e occasioni di tutoraggio, ispirazione e approfondimenti dei principali leader Apple. Al termine del laboratorio, i partecipanti ottengono supporto continuo e diventano parte di una comunità in crescita di alumni eccezionali.

I partecipanti lavorano direttamente con gli ingegneri e gli esperti Apple su argomenti come lo sviluppo di app, la progettazione, gli ultimi progressi nel machine Learning e nella realtà aumentata, le pubbliche relazioni e il marketing. Le aziende sono inoltre invitate a partecipare al WWDC in modo da poter sviluppare le loro app sulle piattaforme più avanzate di Apple e continuare a costruire e far parte della community con i leader del settore.

Una delle partecipanti, Jhanvi Shriram, CEO di Krikey Inc. ha apprezzato il supporto da parte di Apple «Si tratta di potenziali contro prove – ha detto Shriram -. Spesso, in quanto donne, ci viene chiesto di metterci costantemente alla prova e di difendere i nostri risultati anche se abbiamo conseguito un dottorato di ricerca, o un MBA. L’Apple Entrepreneur Camp è stato un luogo in cui siamo state davvero supportate e considerate per il nostro potenziale».

La senior director di Apple per il Worldwide Developer Marketing Esther Hare, non ha nascosto l’ammirazione per la passione degli innovatori in questo primo anno. «Stanno usando app per influire sulla vita delle persone e risolvere problemi, dalla costruzione di connessioni a gruppi sottorappresentati nella mondo dell’hi-tech per rendere accessibile l’energia solare e fornire strumenti per migliorare la salute mentale».

Finora, Apple Entrepreneur Camp ha dato il benvenuto a 100 partecipanti provenienti da 13 paesi diversi. La prossima coorte è prevista dal 28 gennaio al 5 febbraio 2020 e le domande saranno accettate fino al 15 novembre 2020 a partire da questa pagina del sito web Apple.

L’Entrepreneur Camp terrà sessioni su base trimestrale con un gruppo che comprende fino a 20 aziende selezionate per ogni turno. Per poter partecipare al programma, le aziende basate sulle app devono essere state fondate o co-fondate da una donna o essere guidate da una donna, e avere almeno una donna nel team di sviluppo. Devono inoltre avere un’app o un prototipo funzionante. Maggiori dettagli a questo indirizzo.

