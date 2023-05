Microfoni RØDE Wireless GO II in sconto del 25%, interviste facili e compatibilità Mac e iOS

Se siete uno youtuber, un giornalista, un appassionato di video o di podcast sapete che i microfoni RØDE sono tra i migliori nel loro ambito e hanno pochi concorrenti. È questo il caso anche del set Wireless Go II un prodotto perfetto per liberarsi dei fili e registrare audio con grande flessibilità e che oggi comprate in forte sconto: 247,51 euro invece che 329 euro

Quello di cui stiamo parlando è facile da intuire. Si tratta di due microfoni senza fili collegati ad un ricevitore. Di prodotti come questi ce ne sono molti su Amazon ma i RØDE Wireless Go II sono diversi per tanti altri aspetti.

Il primo aspetto importante che distingue i microfoni Wireless Go II è la memoria interna: fino a 40 ore di registrazione senza collegarli in nessun modo ad un ricevitore.

Successivamente diventa possibile riversare sia analogicamente che, soprattutto, digitalmente il contenuto su un computer o anche un iPhone o un iPad usando un cavo opzionale USB-C Lightning o USB-C su USB-C. RØDE Wireless Go II è infatti certificato Mfi e quindi perfettamente funzionante con i dispositivi Apple.

La connessione digitale aumenta sensibilmente la qualità dell’audio e permette anche il monitoraggio dell’audio in fase di registrazione e la regolazione dei livelli in uscita. Infatti si libera l’uscita analogica ed è possibile collegare le cuffie.

È importante e molto raro anche il fatto che i due trasmettitori possono registrare due canali separati. Successivamente usando il sofware RØDE si possono mixare i due canali e avere una traccia unica mixata.

Le specifiche tecniche del Wireless Go II sono notevoli

Microfono integrato

Trasmissione digitale Serie IV a 2,4 GHz, crittografia a 128 bit con ottimizzazioen per ambienti RF densi

Connessione fino a 200 m (linea di vista)

compatibilità universale con fotocamere, dispositivi mobili e computer

Controllo del guadagno flessibile

Schermo LED per monitoraggio e controllo dell’input

Batteria agli ioni fino a 7 ore di durata

Come accennato i due trasmettitori hanno un microfono integrato (come cuffia antivento, il classico “gatto morto”) ma è ovviamente possibile collegare i due trasmettitori ad un microfono esterno (anche XLR acquistando un adattatore) anche se la soluzione più elegante è questo adattatore che trasforma il trasmettitore in un microfono “a gelato”.

Insomma come detto in apertura Wireless Go II è un prodotto alto livello adeguato ad un uso anche professionale. Lo sconto del 25% li rende appetibili ad un vasto pubblico anche quello del “dilettante” che vuole fare un passo avanti in tutti gli ambiti: videografia, podcasting, interviste, tutorial, conferenze.

Wireless Go II costerebbe 329€ ma lo pagate 247,51€