Lampadina smart Philips Hue con Bluetooth in super sconto a 4,99 euro

Un’occasione più unica che rara quella che trovate attualmente su Amazon, dove grazie ad un codice speciale potete comprare una lampadina smart della serie Philips Hue a soli 4,99 euro.

Questa lampadina ha il comune attacco E27 quindi potete avvitarla con facilità ai portalampada che avete in casa, ma rispetto ad una lampadina tradizionale integra tutta quella serie di tecnologie che vi permettono di inserirla in un contesto domotico, e senza alcuno sforzo. Grazie al modulo Bluetooth incorporato può infatti funzionare anche senza dover installare il classico bridge Hue in casa, quindi è immediatamente pronta all’uso non appena la riceverete a casa.

Perciò dopo che l’avete avvitata e connessa al telefono, potete accenderla e spegnerla a distanza, regolarne l’intensità luminosa oppure programmarne il funzionamento creando delle vere e proprie scene, molto utili specialmente se ne acquistate più di una: ad esempio è possibile fare in modo che si accenda ad una determinata ora del giorno ed usarla per risvegliarsi con una luce graduale che riproduce quella del sole.

Se si collega via Bluetooth è possibile installare fino a 10 lampadine nel raggio di 10 metri, mentre se si usa il Bridge Hue è possibile collegarne insieme fino a 50 dislocate per tutta casa. Indipendentemente dal tipo di collegamento è possibile controllarla sia tramite l’app installata sullo smartphone, oppure direttamente tramite comandi vocali con l’assistente Google o Alexa, molto pratico specie per chi possiede un altoparlante Smart installato in casa.

Questa lampadina è dimmerabile, essendo LED consuma solo 9,5 Watt e produce una luce di tonalitò bianca calda con intensità massima pari a 1100 lumen. Al momento è in vendita su Amazon a 19,11 euro ma come dicevamo c’è un’offerta che vi permette di pagarla soltanto 4,99 euro. Vi basta inserire il codice ALEXABULB nel carrello prima dell’acquisto. Se avete sottoscritto l’abbonamento Prime, essendo venduta e spedita da Amazon, la spedizione sarà compresa nel prezzo.