Proscenic P11, aspirapolvere senza fili con funzione mocio a 149 €

Dimezzate i tempi di pulizia del pavimento con Proscenic P11, un’aspirapolvere verticale che ha la funzione secondaria di passare contemporaneamente anche lo straccio. Così con un solo passaggio togliete lo sporco e lustrate il pavimento. Se vi interessa, al momento lo trovate in offerta online.

Esteticamente è simile a molti altri che troviamo in commercio, ma in più permette di fissare uno straccio speciale sulla parte posteriore della spazzola principale. In questo modo se la bocchetta anteriore raccoglie tutto lo sporco, attraverso il passaggio del panno umido si riesce a raccogliere anche la polvere più sottile, scrostando eventuali macchie di succo o caffè caduti a terra.

Questo come dicevamo significa non dover alternare due strumenti, ma fare tutto e subito con uno soltanto, dimezzando i tempi di pulizia.

Per la raccolta dello sporco c’è un serbatoio da 650 ml, mentre per l’acqua con cui tenere costantemente umidificato il panno c’è un secondo serbatoio, separato dal primo, da 340 ml.

La potenza di aspirazione è di 35 KPa (parliamo di un aspirapolvere da 400 Watt) e usa un filtro HEPA a 5 strati per una pulizia ancora migliore.

L’alimentazione è data dalla batteria removibile da 2.000 mAh che promette fino a 50 minuti di autonomia con una sola carica (si può impostare l’aspirazione su 3 diversi livelli di potenza, chiaramente inficiando sulla durata complessiva dell’autonomia) e si ricarica completamente in circa 4-5 ore.

Molto buona la flessibilità del tubo, che può essere inclinato frontalmente di 90 gradi e lateralmente di 180 gradi, permettendo così di raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili.

La spazzola principale ha anche dei LED frontali che aiutano a individuare anche la polvere, e a livello di rumore è anche abbastanza silenzioso (massimo 78 dB). Infine, il tutto si controlla attraverso lo schermo touch posto in prossimità del manico.

invece di 174,94 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 15% andando a spendere soltanto 148,24 €.

