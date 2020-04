Sconto da quasi 50€ su Adobe Photography Plan: abbonatevi o rinnovate in offerta per Mac e PC

Se siete fotografi per professione o per diletto, andate su Amazon: comprerete in forte sconto il Photography Plan a 99,99 euro per un anno invece che 146 euro. Stiamo parlando dei prodotti più importanti e più “gettonati” nel mondo della fotografia digitale, il pacchetto che include Lightroom Classic, e Adobe Photoshop Lightroom CC

Questo bundle è probabilmente il più popolare in assoluto per i fotografi; consente di modificare facilmente, organizzare, salvare e condividere le vostre foto ovunque e mediante Adobe Photoshop CC anche trasformare le vostre immagini. Include anche 20 Gb di spazio di archiviazione offerta da Adobe.

Il piano costa per un anno 146 euro, quindi il ribasso è di quasi il 40% grazie al quale avrete un codice di attivazione via mail da usare per gestire il download dal sito Adobe. Ovviamente se al termine di un anno non vorrete più rinnovare l’abbonamento, potrete tranquillamente farlo scadere e non spendere più un euro e altrettanto ovviamente il codice è utile anche per estendere il piano per un anno con uno sconto che non trovate facilmente in giro.

Click qui per comprare