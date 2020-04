Coronavirus e bambini, arrivano i giochi di Dyson per tenere attiva la mente

Con le scuole chiuse e la possibilità di passare poco tempo all’aperto, l’apprendimento a casa è diventato una sfida per i genitori di tutto il mondo: per aiutarli a combattere la noia da quarantena per coronavirus, la James Dyson Foundation ha creato 44 sfide scientifiche e ingegneristiche per aiutare bambini e genitori a conservare la mente attiva durante il periodo di isolamento da coronavirus.

Progettate appositamente dagli ingegneri Dyson per i bambini, le Challenge Cards incoraggiano le giovani menti curiose ad appassionarsi all’ingegneria. Dal costruire il Golden Gate Bridge con gli spaghetti fino a gareggiare con un’auto con propulsione “a palloncino”, passando per la realizzazione di una barca di cartone da zero, i più piccoli potranno cimentarsi e mettersi alla prova seguendo l’approccio scientifico Dyson “Problema-soluzione”.

«Si può infilzare un pallone senza farlo scoppiare? Cosa succede quando si collega un orologio a una patata?» sono alcune delle curiose domande a cui i bambini potranno trovare risposta attraverso le attività proposte dal team, tra cui spiccano anche automobili costruite con oggetti semplici che si trovano già in casa – come bicchieri di plastica, cannucce, filo ed elastici – azionate da un semplice palloncino.

Ciascuna sfida è corredata non solo dalle istruzioni ma anche da un video dimostrativo, in modo tale da permettere al genitore alla guida dei propri bambini di scoprire in anteprima quale sarà il risultato finale. Tra gli altri curiosi oggetti che si potranno costruire spicca la sedia in cartoncino e il periscopio realizzabile con una scatola di scarpe.

Potete scaricare le Challenge Cards di Dyson per tutti i bambini annoiati nella quarantena da coronavirus da questa pagina del sito di Dyson. Ricordiamo che sempre per l’emergenza Covid-19 Dyson ha progettato un ventilatore polmonare: ne verranno costruiti diverse migliaia, alcuni destinati al Regno Unito, altri saranno donati agli stati che ne hanno più bisogno.

