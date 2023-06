Samsung Galaxy S22 a 299 € invece che 879 €, ecco come fare

Se volete un telefono moderno ad un prezzo piccolissimo andate su Amazon dove potete comprare il Samsung Galaxy S22 a solo 299€ grazie ad un gigantesco sconto del venditore on line e al cashback da 200€ di Samsung.

Galaxy S22 offre una fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e un ultra-grandangolo da 12MP. Con le funzionalità Nightography della serie Galaxy S22, come il sensore più ampio rispetto a Galaxy S21 e S21+ 5G e la tecnologia Adaptive Pixel, la fotocamera è progettata per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio.

Potenziato anche il ricorso all’Intelligenza Artificiale che migliora dettagli e qualità delle foto. In Modalità Ritratto con il nuovo AI Stereo Depth Map i soggetti raffigurati appariranno al meglio, anche nei dettagli più piccoli, grazie all’algoritmo AI. Avviene lo stesso anche quando il soggetto è un animale: la nuova Modalità Ritratto di Galaxy S22 e S22+ consente al pelo degli animali di risultare definito e non assimilato allo sfondo, in modo da ottenere scatti del proprio animale domestico sempre perfetti.

La fotocamera frontale è da 10 megapixel. Nelle riprese video la nuova funzionalità Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente l’inquadratura della fotocamera, così da ritrarre ogni persona in maniera definita. Entrambi i dispositivi sono potenziati dalla tecnologia VDIS che minimizza le vibrazioni, così da ottenere filmati fluidi anche se registrati in movimento.

Ha uno schermo adattivo Dynamic AMOLED 2X con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, da 6,1 pollici in Galaxy S22 e da 6,6 pollici per Galaxy S22+.

Lo chassis è in Armor Aluminum, mentre fronte e retro sono realizzati in Gorilla Glass Victus, uno speciale vetro resistente impiegato per la prima volta negli smartphone. Il processore di serie è Samsung Exynos 2200 octa core realizzato con processo produttivo a 4 nanometri.

Galaxy S22 offre una batteria da 3.700 mAa con ricarica fino a 25W via cavo e fino a 15W wireless.

Galaxy S22 in Italia è disponibile da questa pagina di Amazon nella versione da 8GB + 128GB avrebbe un prezzo consigliato di 879 €. Ma viene scontato a 499,99€. Grazie al cashback Samsung otterrete un rimborso di 200 € pagando questo telefono 299€