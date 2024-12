Disponibile aggiornamento a iOS 18.2, Apple Intelligence in Italia da aprile

Pubblicità

Apple ha rilasciato la versione definitiva dell’aggiornamento a iOS 18.2, update che serve a risolvere alcune problematiche di sicurezza e integra diverse novità legate all’AI – per ora riservate agli utenti di Stati Uniti, Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito – altre ancora anche agli altri mercati (Italia compresa).

Di seguito elenchiamo alcune delle novità più interessanti valide per tutti gli utenti (anche per quelli che, per ora, non possono sfruttare le funzionaità di Apple Intelligence).

Migliorie alla Fotocamera per utenti iPhone 16

Aprendo Impostazioni > Accessibilità > Controllo fotocamera, è ora possibile regolare la velocità del doppio click del pulsante Controllo fotocamera. È possibile modificare la forza della pressione del tasto otturatore, scegliendo tra “Più leggera”, “Default” o “Più decisa”, applicando una pressione leggera sul controllo fotocamera o effettuare uno scorrimento lungo per accedere a controlli aggiuntivi.

In Impostazioni> Fotocamera > Controllo fotocamera è possibile attivare il blocco di esposizione e messa a fuoco, alla stregua delle fotocamere DSLR, per ottenere il controllo manuale di fino.

In Impostazioni > Schermo e luminosità, la sezione “Controllo fotocamera” offre l’opzione “Richiede lo schermo accesso” in modo che lo schermo sia acceso per avviare un’app di fotografia, evitando avvii accidentali.

Limiti di volume e regolazione sulla Schermata di Blocco

Andando in Impostazioni > Suoni e feedback aptico è presente la voce “Limite volume”. Questa opzione permette di impostare il volume massimo per la riproduzione di brani, film o altri contenuti multimediali sull’altoparlante di iPhone; Apple spiega che questo limite non viene applicato per le chiamate via telefono o FaceTime, le chiamate e gli avvisi di emergenza, le suonerie, le sveglie, i suoni di sistema o dell’app Dove’è.

App di default per Messaggi e Chiamate

Andando si Impostazioni > App è presente la sezione “App di default”. Da qui è possibile indicare le app da usare per inviare mail, navigare sul web, per le chiamate, filtro chiamate, per i pagamenti contactless, ecc.

Funzioni per l’Assistenza uditiva

Con iOS 18.2 sono disponibili le funzioni di assistenza uditiva degli AirPods Pro 2 in nuovi Paesi, l’Italia inclusa. Queste trasformano gli AirPods Pro 2 in strumenti per la salute dell’udito, consentendo agli utenti di effettuare test specifici e di regolare i dispositivi in base ai risultati ottenuti.

Condivisione della posizione degli AirTag

In iOS 18.2 è stata migliorata la funzione di condivisione degli AirTag, ora con supporto dei link sicuri. Ora è possibile condividere con altre persone (e con le compagnie aeree) un link sicuro con la posizione di un AirTag o di un altro accessorio nella rete Dov’è. Le persone possono generare un link Share Item Location nell’app Dov’è sul loro iPhone, iPad o Mac. Chi riceve il link potrà vedere una pagina web che mostra la posizione dell’oggetto su una mappa interattiva. Il sito web si aggiorna automaticamente quando è disponibile una nuova posizione e mostra l’orario dell’ultimo aggiornamento.

Quando arriva Apple Intelligence in Italia?

Apple ha fatto sapere che le funzionalità AI di Apple Intelligence arriveranno con un aggiornamenrto software previsto ad aprile, con target Cina, India (inglese), Singapore (inglese), Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Portogallo, Spagna e Vietna

Come aggiornare l’iPhone

Come sempre è possibile aggiornare l’iPhone aprendo Impostazioni, da qui Generali > Aggiornamento software: se presenti verranno mostrati gli update disponibili. Se sono disponibili più opzioni di aggiornamento software, l’utente può scegliere quello che desidera installare.

Le note di rilascio complete dell’aggiornamento a iOS 18.2

Di seguito le note di rilascio complete di Apple:

Controllo fotocamera (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max)

Il comando di scatto a due fasi ti consente di fissare la messa a fuoco e l’esposizione quando premi leggermente il controllo fotocamera.

Foto

Miglioramenti alla visualizzazione dei video, tra cui la possibilità di scorrere fotogramma per fotogramma e un’impostazione per disattivare la riproduzione in loop automatica.

Miglioramenti alla navigazione nella vista Raccolte, tra cui la possibilità di scorrere verso destra per tornare alla vista precedente.

La cronologia degli album “Visualizzati di recente” e “Condivisi di recente” può essere cancellata.

L’album Preferiti viene mostrato anche nella raccolta Altro, oltre che in “Raccolte in evidenza”.

Safari

Nuove immagini di sfondo per personalizzare la pagina di apertura di Safari.

La funzionalità di importazione ed esportazione ti consente di esportare i dati di navigazione da Safari e di importarli da un’altra app.

Quando possibile, viene data la priorità al protocollo HTTPS per gli URL.

L’attività in tempo reale per il download dei file mostra l’avanzamento nella Dynamic Island e sulla schermata Home.

L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

Memo Vocali supporta la registrazione con più livelli, che ti consente di aggiungere la tua voce su un’idea esistente per una canzone senza dover usare le cuffie, per poi importare i tuoi progetti a doppia traccia direttamente in Logic Pro (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

“Condividi la posizione dell’oggetto” in Dov’è ti aiuta a individuare e recuperare gli oggetti smarriti condividendo in modo facile e sicuro la posizione di un AirTag o di un accessorio compatibile con la rete Dov’è con terze parti fidate, ad esempio una compagnia aerea.

Le categorie preferite in Podcast ti consentono di scegliere quelle che ti interessano di più e ottenere consigli rilevanti che puoi visualizzare comodamente nella libreria.

La pagina di ricerca personalizzata in Podcast mette in evidenza le categorie più rilevanti e le raccolte scelte appositamente per te.

La funzionalità “Test dell’udito” è supportata sugli AirPods Pro 2 nei seguenti paesi: Cechia, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Francia, Italia, Lussemburgo, Regno Unito, Romania e Spagna.

La funzionalità “Apparecchio acustico” è supportata sugli AirPods Pro 2 negli Emirati Arabi Uniti.

Le quotazioni pre‑apertura in Borsa ti consentono di tenere traccia dei ticker NASDAQ e NYSE prima dell’apertura dei mercati.

È stato risolto un problema per il quale le foto scattate di recente non comparivano immediatamente nella griglia che mostra tutte le foto.

È stato risolto un problema per cui le foto scattate in modalità Notte in Fotocamera potevano apparire sfuocate in caso di lunga esposizione (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

