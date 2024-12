Pubblicità

Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Award 2024, premiando 17 app e giochi “che hanno aiutato le persone a sprigionare la propria creatività, a raggiungere nuovi traguardi e ad apprezzare i momenti quotidiani con la famiglia e gli amici”.

I vincitori di questi App Store Award, che vanno dai singoli talenti ai team internazionali, sono stati selezionati dalla redazione dell’App Store fra una rosa di 45 finalisti per aver offerto i più alti livelli di usabilità, design e innovazione.

Tra le app e i giochi vincitori c’è Kino che permette all’utente di scoprire il lato più cinematografico della vita grazie a filtri ispirati ai film e a controlli avanzati. Moises consente a chi fa musica su iPad di perfezionare ogni creazione con strumenti AI, e Lightroom su Mac che offre funzioni avanzate per l’editing di foto. Lumy su Apple Watch aiuta a sincronizzarsi con i ritmi del sole mentre F1 TV permette a ogni fan di immergersi nelle gare di Formula 1 direttamente da casa.

Di seguito i vincitori degli App Store Award 2024:

Giochi

Vincitori nella categoria Impatto culturale

Oltre a premiare le app e i giochi per i vari dispositivi Apple, sono stati selezionati anche sei vincitori per la categoria “Impatto culturale”, riconoscendo “l’impatto duraturo che questi titoli hanno avuto nelle vite e nelle comunità del loro pubblico”. Apple spiega che i vincitori di quest’anno “hanno stimolato la curiosità intellettuale dell’utente, promosso i legami con la famiglia e gli amici, e sostenuto un mondo più accessibile”.

Oko di AYES BV

Oko combina innovazione e semplicità per aiutare le persone cieche o ipovedenti a spostarsi con sicurezza sulle strade in città.

EF Hello di Signum International AG

Sfruttando l’AI, EF Hello integra un approccio di apprendimento sistematico per supportare chi studia le lingue a ogni livello, aiutando le persone a perfezionare la comunicazione e a interagire meglio con il mondo che le circonda.

DailyArt di Zuzanna Stanska

DailyArt stimola la curiosità intellettuale e il senso di meraviglia presentando all’utente opere d’arte eccezionali che attraversano secoli e movimenti.

NYT Games di The New York Times Company

Per iniziare al meglio ogni giornata, NYT Games offre una varietà di giochi quotidiani semplici e divertenti, adatti a tutte le età e perfetti per confrontarsi con parenti e amici.

The Wreck di The Pixel Hunt

Con scene da film e una narrazione interattiva, The Wreck descrive le lotte interiori della mente nei momenti di crisi.

Do You Really Want to Know 2 di Gamtropy Co., Ltd.

Do You Really Want to Know 2 esplora cosa significa vivere con l’HIV, offrendo risorse locali e materiali educativi per affrontare le conversazioni con familiari e amici.