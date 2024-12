Pronti watchOS 11.2, tvOS 18.2, visionOS 2.2 e update 18.2 per HomePod e HomePod mini

Pubblicità

Oltre agli aggiornamenti a iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, Apple ha anche rilasciato gli update a watchOS 11.2, tvOS 18.2 e visionOS 2.2.

L’aggiornamento a watchOS 11.2, è il secondo importante update di watchOS 11 e arriva a un mese dal rilascio di watchOS 11.1. È destinato a Apple Watch Series 6 e seguenti, a tutti gli Apple Watch Ultra e all’Apple Watch SE 2.

Apple riferisce genericamente di migliorie e bug fix, ma anche di novità per l’app Marea (quella che consente di pianificare e praticare attività in luoghi di mare e ricevere informazioni sulle condizioni delle maree per un periodo di 7 giorni) ora in grado di segnalare condizioni di marea favorele e località costiere in Cina. In watchOS 11.2 è stata integarata anche un funzionalità che, da remoto, consente di mettere in pausa la registrazione video su iPhone usando Fotocamera, l’app che permette di usare Apple Watch come mirino per la fotocamera di iPhone e scattare foto o registrare video da lontano.

Come aggiornare Apple Watch

Da watchOS 6 in poi è possibile eseguire l’aggiornamento direttamente su Apple Watch: lo smartwatch deve essere connesso alla WiFi; su Apple Watch si apre l’app Impostazioni da qui si tocca Generali > Aggiornamento software. Se è disponibile un aggiornamento software, basta toccare Installa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Mentre viene completato l’aggiornamento, bisogna lasciare l’Apple Watch sul caricabatterie. È importante non riavviare l’iPhone o l’Apple Watch e non uscire dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple Watch si riavvierà automaticamente.

Aggiornamento tvOS 18.2 con lo screensaver di Snoopy

Apple ha rilasciato anche l’aggiornamento a tvOS 18.2, ultimo update del sistema operativo per Apple TV 4K e Apple TV HD, presentato a ottobre.

L’update a tvOS 18.2 offre migliorie quali il supporto al rapporto di visualizzazione 21:9 tipico dei proiettori ma anche altri (le opzioni includono 16:9, 21:9, 2.37:1, 2.39:1, 2.40:1, DCI 4K e 32:9). L’aggiornamento è anche in grado di individuare automaticamente il rapport di aspetto.

Novità della beta 3 di tvOS 18.2 sono l salvaschermo di Snoopy, da utilizzare in alternativa al “Viste aeree”, “Ricordi e presentazioni” o “Ritratti”.

Apple aveva riferito dell’arrivo dei salvaschermo con Snoopy a giugno, presentando tvOS 18, spiegando che in questi sono presenti Snoopy, insieme a Woodstock, che si impadronisce dello schermo dando vita a una divertente animazione per poi fermarsi a riposare in vari luoghi, fra cui la sua cuccia.

Loving the new Snoopy screensavers in tvOS 18.2 Beta 3! pic.twitter.com/oPqKxy8alu — Brandon Butch (@BrandonButch) November 18, 2024

Come aggiornare Apple TV

Quando un aggiornamento software è disponibile, su Apple TV viene mostrato un messaggio. È ad possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti o impostare Apple TV affinché si aggiorni automaticamente.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, basta aprire Impostazioni su Apple TV, andare in Sistema > Aggiornamenti software e selezionare “Aggiorna software”.

Se è disponibile un aggiornamento, viene mostrato un messaggio. Selezionare “Scarica e installa” per avviare il download.

Durante il processo di aggiornamento, è fondamentale non scollegare Apple TV. La spia luminosa potrebbe lampeggiare lentamente durante il processo di aggiornamento.

Aggiornamento 18.2 per HomePod e HomePod mini

Apple ha rilasciato rilasciato l’aggiornamento software HomePod 18.2 per HomePod‌ e HomePod mini.

Nelle note di rilascio Apple spiega che la versione 18.2 del software “include risoluzioni di problemi e miglioramenti alla stabilità”. “Migliora dialoghi” su HomePod (2ª generazione) abbinato ad Apple TV 4K offre l’opzione di ascoltare il parlato con maggior nitidezza rispetto ai suoni di sottofondo grazie all’elaborazione audio in tempo reale e all’apprendimento automatico.

Di default, HomePod e HomePod mini installano automaticamente i nuovi aggiornamenti software, ma volendo è possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti nell’app Casa da iPhone, iPad o Mac.

Di seguito, ecco come procedere:

Verificare che il proprio dispositivo sia aggiornato alla versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. Aprire l’app Casa. Toccare o fare clic sul pulsante Altro (i tre puntini) , quindi su Impostazioni abitazione > Aggiornamento software. Se è disponibile un nuovo aggiornamento, selezionare “Aggiorna”. Se non è disponibile un nuovo aggiornamento, è possibile selezionare HomePod per attivare gli aggiornamenti automatici e installare automaticamente il software più recente quando è disponibile.Aggiornamento software indicherà anche se l’HomePod è già aggiornato e mostrerà il software di HomePod installato.

Durante l’aggiornamento, sulla parte superiore dell’HomePod appare una luce bianca che ruota. L’aggiornamento potrebbe richiedere un po’ di tempo. Assicuratevi che HomePod resti collegato alla rete elettrica mentre viene eseguito l’aggiornamento.

Aggiornamento visionOS 2.2

L’aggiornamento alla versione 2.2 del sistema operativo di Apple Vision Pro aggiunge il supporto a nuovi rapporti di aspetto per la funzionalità Mac Virtual Display (per usare lo schermo virtuale del Mac). È incluso anche il supporto Multiview per guardare fino a ciunque partite MLS e MLB contemporaneamnete, e visualizzare foto spaziali e video incorporati nelle pagine web.