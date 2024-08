Simpatica sveglia digitale con luce incorporata a soli 20 €

Pubblicità

Non tutte le sveglie sono uguali, anzi alcune sono davvero speciali, come nel caso di quella attualmente in promozione che vi segnaliamo attraverso questo articolo.

A renderla particolare oltre che unica nel suo genere è l’aspetto esteriore, facendola apparire come una buffa caricatura di un animale futuristico. La forma è principalmente sferica, con un diametro di circa 10-11 centimetri, poggiando su quattro piccoli piedini.

Lo schermo frontale, dove viene visualizzata l’ora corrente, la sveglia-animaletto scruta il mondo attraverso i suoi grandi occhioni mentre le orecchie sono state intelligentemente trasformate in una morbida luce ambientale.

Così la notte potete accenderla per illuminare la stanza in cui vi trovate senza disturbare troppo il sonno altrui, e allo stesso tempo senza restarne abbagliati.

C’è il microfono che permette di attivare il controllo vocale, utile ad esempio per accendere o spegnere la luce abbinata.

Per quanto riguarda le sveglie, se ne possono impostare fino a due contemporaneamente, e ci sono cinque diversi suoni tra cui scegliere.

Ottima poi l’autonomia, data da una batteria da 1.500 mAh ricaricabile tramite microUSB: con tutte le funzioni accese, dura fino a un mese con una sola carica. Ed essendo abbastanza pesante (circa 300 grammi) potete poggiarla stabilmente su qualsiasi superficie, o perfino direttamente sul letto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 37 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 45% andando a spendere intorno ai 20 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

