Black Friday, il robot low cost Xiaomi Robot X20+ al minimo storico

Pubblicità Il settore della pulizia intelligente continua a evolversi rapidamente, con numerosi produttori che si sfidano per lanciare dispositivi sempre più avanzati. I prezzi di molti esponenti hanno raggiunto vette importanti, ma grazie al Black Friday è possibile risparmiare. Ad esempio, tra gli esponenti di maggiore interesse in questo momento spicca Xiaomi con il suo Robot Vacuum X20+, un modello progettato per offrire funzionalità innovative e semplificare le faccende domestiche. Grazie alle offerte in corso si acquista con 30 euro di sconti direttamente su Amazon. Xiaomi Robot Vacuum X20+ si presenta come una soluzione completa per la pulizia domestica. Si tratta di un aspirapolvere robot multifunzione 4-in-1, progettato per aspirare, lavare, asciugare e autopulirsi, riducendo al minimo l’intervento umano. Il vero punto di forza del dispositivo è la sua stazione base, che integra sistemi di autopulizia, autosvuotamento e asciugatura. La stazione è dotata di un serbatoio per la polvere da 2,5 litri, in grado di svuotarsi automaticamente in appena 10 secondi, oltre a due serbatoi da 4 litri ciascuno per l’acqua pulita e l’acqua sporca. Questo sistema avanzato consente una gestione completamente automatica della pulizia. L’aspirazione è garantita da una potenza di 6.000 Pa, regolabile attraverso quattro modalità selezionabili in base al livello di sporco presente, mentre il dispositivo è dotato di due spazzole rotanti nella parte inferiore, pensate per affrontare macchie difficili e sporco incrostato. Secondo Xiaomi, queste caratteristiche permettono al robot di garantire una pulizia continua fino a 75 giorni senza necessità di intervento manuale per svuotare il serbatoio della polvere. Per quanto riguarda l’acqua, la capacità dei serbatoi consente di coprire una superficie di 280 metri quadrati prima di dover effettuare un refill. Un’altra funzionalità interessante è l’asciugatura automatica dei panni utilizzati per il lavaggio, che avviene direttamente nella base. Questo sistema utilizza aria a temperatura ambiente, silenziosa e a bassa intensità, per evitare la proliferazione di batteri. Ancora, Xiaomi Robot Vacuum X20+ è equipaggiato con tecnologia di navigazione laser LDS, che consente al dispositivo di scansionare la casa a 360 gradi, così da permettere al robot di mappare velocemente la planimetria, pianificare percorsi di pulizia ottimizzati ed evitare ostacoli in autonomia. La gestione del robot può avvenire anche tramite l’app Xiaomi Home, che offre un controllo totale anche quando si è fuori casa. Inoltre, il robot è compatibile con comandi vocali tramite Amazon Alexa e Google Assistant, per un’esperienza ancora più intuitiva. Solitamente il prezzo del Robot Vacuum X20+ è di 400 euro, ma grazie al Black Friday lo potrete acquistare a 369,99 euro direttamente su Amazon a questo pagina. Sto caricando altre schede...

