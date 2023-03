HD Toshiba 1 TB USB 3 a 42,99 euro, il super economico buono per tutto

Non è un SSD e non è neppure un disco di stile. Non ha una grande capacità nè la più moderna delle connettività ma se vi serve un HD per ampliare la memoria di un Mac o un iPad il disco Toshiba Canvio Basics 42,99€ rappresenta la soluzione ideale.

Il prezzo è particolarmente interessante per tutti coloro che hanno bisogno di un disco economico, non velocissimo ma comunque sufficientemente capiente per archiviare documenti non pesanti oppure per un back up di un disco interno.

Caratterizzato da un design classico ha dimensioni compatte che lo rendono una valida soluzione anche per il viaggio. Il disco interno ha una rispettabile, per questa fascia di prezzo, velocità di 5400 rpm. Rappresenta quindi l’ideale per archiviazione di dati in mobilità, per spostare lavori da uno studio di progettazione ad un cliente e così via.

Si alimenta direttamente dalla porta USB, arriva formattato per Windows ma può facilmente essere convertito in formato Mac.

Nella nostra visione è perfetto per archiviare dati che non serve “lavorare” ma solo conservare oppure per allargare la memoria di un iPad che abbiamo acquistato con poca memoria. Ottimo anche per dispositivi per la casa ad esempio per una videocamera per esterni o magari anche per un media center.

Il punto forte è il prezzo. È certamente meno maneggevole di una chiavetta USB ma presentandolo a 42,99 euro Amazon ci fa un’offerta che non si può rifiutare.