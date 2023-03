Editori in rivolta, ChatGPT sfrutta il loro lavoro senza pagarli

ChatGPT, Bard e tutti gli strumenti di intelligenza artificiale sono addestrati per fornire risposte che, tendenzialmente, si basano sul lavoro di qualcun altro, senza che i creatori di contenuti vengano pagati o citati nella maggior parte dei casi.

Gli editori insorgono. Dopo anni di Machine Learning basato su lavori esistenti, gli strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT e Bard sono diventati improvvisamente mainstream. Anche nelle loro presunte versioni beta o alpha, gli strumenti di intelligenza artificiale vengono integrati anche in Microsoft 365, Adobe Firefly e altro ancora.

Secondo il Wall Street Journal, gli editori hanno studiato come i loro contenuti sono stati utilizzati nella formazione degli strumenti di intelligenza artificiale e stanno adesso valutando possibili opzioni legali: News Media Alliance chiede a gran voce che i suoi membri vengano pagati.

Il CEO di News Corp, Robert Thomson, ha detto in una recente conferenza degli investitori che la società ha “iniziato a discutere dell’argomento con una parte che al momento rimarrà senza nome”.

Chiaramente, stanno usando contenuti proprietari – ci dovrebbe essere, ovviamente, qualche compenso per questo

Gli strumenti di intelligenza artificiale cercano su Internet la base delle loro risposte per fornire riscontro alle richieste degli utenti e il Wall Street Journal sottolinea che esiste una disposizione legale di “fair use” che potrebbe, almeno in parte, coprire questi utilizzi.

Inoltre, quando l’AI di Microsoft restituisce una risposta, include spesso i link alle fonti utilizzate. Bard di Google, tuttavia, fa al massimo un riferimento testuale a una fonte, piuttosto che fornire link o restituire vere e proprie citazioni.

Il vicepresidente di Google Assistant, Sissie Hsiao, ha dichiarato al Wall Street Journal che l’azienda “è profondamente impegnata a sostenere un ecosistema di contenuti sano e vivace”. Quando gli strumenti di intelligenza artificiale saranno integrati nella ricerca, Google “accoglierà le conversazioni con le parti interessate”.

Microsoft ha già effettuato pagamenti agli editori per l’uso di materiale su MSN, ma secondo quanto riferito, questi non coprono il materiale utilizzato dall’AI per fornire risposte ai clienti. Microsoft non ha offerto al momento alcune commento.

Google ha accordi simili con aziende tra cui News Corp, per un servizio chiamato Google News Showcase, ma ancora una volta i pagamenti non includono l’uso dell’AI.

Separatamente, quando Adobe ha annunciato il suo strumento Firefly AI, la società ha detto che stava pensando a sistemi di pagamento per gli artisti, pronto prima che l’app esca dalla beta.

