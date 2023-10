Xiaomi Mi Band 8, elegante, potente, funzionale e scontata, solo 37,99€

Vi serve una smart band efficiente, elegante, completa di tutto ad un prezzo davvero piccolissimo? La risposta la trovate su Amazon dove la Xiaomi smartband Mi Band 8 è presentata al prezzo più basso di sempre: 37,99€.

Il nuovo modello presentato solo ad inizio estate ripercorre un modulo stilistico già visto ma lo rinnova con una cassa più filante e un display migliorato. Questo rende la Xiaomi Smartband Mi Band 8 adatta sia ad un’uso sportivo e di fitness che per la vita di tutti i giorni.

Dal punto di vista tecnico segnaliamo, specificatamente, proprio lo schermo AMOLED da 1,62 pollici con risoluzione di 490 x 192 pixel e refresh rate di 60Hz. Disponibile la funzione sempre acceso con luminosità di picco di 600 nit.

Arriva anche la regolazione automatica graduale della luminosità con adattamento preciso alla luminosità dell’ambiente. Ogni volta che si solleva il polso, la luminosità si regolerà al livello ottimo e adatto per non affaticare gli occhi.

Quanto all’autonomia, la batteria da 190mAh può essere completamente caricata in un’ora e propone una durata fino a 16 giorni.

Offre tutte le più classiche funzioni delle smartband: monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, monitoraggio scientifico del sonno, monitoraggio continuo dello stress, monitoraggio continuo della saturazione dell’ossigeno nel sangue, tracciamento del ciclo mestruale. Le modalità di fitness disponibili sono ben 150.

Xiaomi ha, inoltre, integrato tutte le funzioni di tracciamento fitness, ma con una nuova funzione extra: un corso interattivo di fitness che utilizza l’accelerometro del dispositivo per tracciare i movimenti in tempo reale. Questa funzione si adatta perfettamente alla clip che consente di fissare il dispositivo alla scarpa.

Come abbiamo accennato in apertura, Xiaomi ha voluto spingere sull’aspetto “fashion” della Mi Band 8. Da una parte il corpo del dispositivo presenta una raffinata finitura metallica, in due nuovi colori del telaio: oro champagne e nero grafite. Poi è possibile sostituire facilmente i cinturini con altri che possono soddisfare le esigenze di ciascun utente, da quelli pelle, a quelli in tessuto e in nylon, oltre a quelli in metallo.

La nuova smart band Xiaomi Mi Band 8 costerebbe 40 euro. Amazon lo propone per la prima volta in sconto. Anche se il ribasso è minimo, rappresenta comunque il prezzo più basso cui è stata venduta.

