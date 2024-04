Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus in super offerta, solo 334 con coupon su eBay

Il più potente della linea è in sconto su eBay. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, che per la prima volta scende a 334 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Tra le sue caratteristiche distintive la presenza di uno schermo curvo ai lati. Lo schermo è da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K AMOLED da 2.712 x 1.220 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

La luminosità arriva fino a 1800 nits, profondità colore a 12bit, contrasto di cinque milioni a uno, supporto gamma cromatica estesa DCI-P3 e Dolby Vision con certificazioni per bassa emissione di luce blu e Flicker Free.

Il costruttore ha rinforzato il telaio che ora è anche certificato IP68 per la resistenza contro acqua e polvere: la tecnologia Wet Touch migliora l’uso dello schermo touch e del terminale anche sotto la pioggia. Grazie al processore principale Dimensity 7200 Ultra di MediaTek il costruttore dichiara un aumento del 59% delle prestazioni rispetto al modello precedente.

Notevole il comparto fotografico con sensore principale da ben 200 MP con zoom ottico fino a 4X senza perdita di qualità e stabilizzazione ottica delle immagini OIS. L’hardware Samsung Isocell HP3 è sfruttato dagli algoritmi Xiaomi Immaging Engine per offrire foto e dettagli di qualità in ogni condizione di luce. Le altre due fotocamere sono ultrawide da 8MP, macro da 2 MP infine 16 MP quella frontale.

Il prezzo è al minimo storico su eBay, grazie alla promozione in corso che abbatte il listino del 15%. In questo momento pagate il terminale ben 59 euro in meno, portandolo a casa a 334 euro. Per ottenere questo prezzo non vi resta che acquistarlo su eBay a questo indirizzo e inserire il codice sconto XIAOMIDAYS24 nel carrello, prima di finalizzare l’acquisto.

Lo stesso codice sconto varrà su molti dispositivi Xiaomi, il cui elenco parte da qui.