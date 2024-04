Roku, brevetto per mostrare la pubblicità quando un film o un gioco è in pausa

Roku, società che offre dispositivi e servizi di streaming, ha depositato un brevetto che sembra interessante per il mondo dello streaming e delle console: la possibilità di mostrare annunci pubblicitari quando l’utente mette in pausa un film o un gioco.

Del brevetto riferisce il sito Kotaku, spiegando che permetterebbe di rendere utile per le aziende, alcuni dispositivi quando non vengono utilizzati. Roku ha già iniziato a offrire spazi pubblicitari per il salvaschermo Roku City che appare quando la TV è inattiva, con annunci acquistati da aziende quali McDonald’s e per film quali Barbie.

Il tempo di inattività è visto come di valore da Roku, al punto che quest’ultima ha chiesto agli sviluppatori di disabilitare screensaver proprietari. Collegando una Xbox o un lettore DVD alla porta HDMI di una Roku Tv, è possibile bypassare lo screensaver dell’azienda e altri annunci ma Roku ha studiato come impedire questa possibilità. Una tecnologia brevettata permette di “iniettare” annunci in contenuti di terze parti, es. un gioco Xbox o un film di Netflix, passando dalla connessione HDMI. Nel brevetto si descrive ad esempio la possibilità di mettere in pausa un gioco, premere pausa per controllare il telefono o mangiare qualcosa; il sistema è in grado di identificare il contenuto in pausa e mostrare annunci fino a quando non si riattiva il gioco.

Dal brevetto si evince che la tecnologia è in grado di fare un confronto sui frame per essere sicuri che un gioco o un film sia realmente in pausa, usando anche il feed audio per individuare il momento di silenzio. L’azienda ha anche proposto HDMI CEC, un protocollo che dovrebbe permettere di migliorare la comunicazione tra dispositivi, comprendendo quando i contenuti sono in pausa e quando l’utente li riattiva.

