Sculpfun S9, l’incisore laser professionale su Amazon con 110 euro di sconto

Con la sua messa a fuoco rapida e alta precisione, Sculpfun S9 è l'incisore laser professionale per realizzare numerosi lavori in casa.

La macchina arriva a casa praticamente pronta per incidere; sarà sufficiente stringere qualche vite e spostare il laser per metterla in moto. Funziona su tre assi, asse X, asse Y e asse Y, in modo da poter determinare la dimensione dell’incisione con estrema precisione.

L’incisione laser Sculpfun S9 da 90W è dotata di una tecnologia di forma laser da 5,5 W. Messa a fuoco laser ultra fine da 0,06 mm, per un taglio netto e preciso. La macchina è in grado di tagliare legno fino a uno spessore di 15 mm, acrilico fino a 10 mm, ceramica e acciaio inox. L’incisione laser S9 combina un obiettivo a messa a fuoco fissa e un design scorrevole con possibilità di bloccare rapidamente la messa a fuoco in caso di necessità.

Completamente in metallo, la struttura rende la macchina più robusta e durevole nel tempo, oltre a migliorare la precisione dell’incisione.

Specifiche:

Modello : SCULPFUN S9

: SCULPFUN S9 Dimensioni incisione : 410 x 420 mm

: 410 x 420 mm Materiali di incisione : legno, carta, cartone, plastica, bianco, circuito stampato, ossido di alluminio, acciaio inossidabile 304, ceramica, pietra scura

: legno, carta, cartone, plastica, bianco, circuito stampato, ossido di alluminio, acciaio inossidabile 304, ceramica, pietra scura Potenza della macchina : 30 W

: 30 W Potenza laser diodi : 5,5-6 W

: 5,5-6 W Lunghezza d’onda laser 455 ± 5 nm.

455 ± 5 nm. Precisione dell’incisione : 0,01 mm

: 0,01 mm Metodo di messa a fuoco : laser a messa a fuoco fissa + dispositivo scorrevole

: laser a messa a fuoco fissa + dispositivo scorrevole Copertura di protezione laser : la copertura del filtro della luce sul laser protegge gli occhi dell’utente e impedisce agli animali di afferrare il punto laser.

: la copertura del filtro della luce sul laser protegge gli occhi dell’utente e impedisce agli animali di afferrare il punto laser. Software operativo : compatibile con LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire

: compatibile con LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire Sistema operativo : compatibile con macOS.

: compatibile con macOS. Formati di file supportati NC, BMP, JPG, PNG, DXF e altri formati di immagini.

NC, BMP, JPG, PNG, DXF e altri formati di immagini. Metodo di trasferimento dati : connessione USB

: connessione USB Alimentazione : ingresso standard universale internazionale: 100-240 V AC, 50/60 Hz, uscita: 12 V 5 A

: ingresso standard universale internazionale: 100-240 V AC, 50/60 Hz, uscita: 12 V 5 A Peso della macchina: 3,0 kg

Peso della macchina: 3,0 kg