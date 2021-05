Apple cerca un esperto di criptovalute

Apple è alla ricerca di un “Business Development Manager” che abbia esperienze con i metodi di pagamento alternativi, incluse le criptovalute.

A riferirlo è il sito CoinDesk che ha individuato un annuncio apparso nella sezione del sito web della Mela con le offerte di lavoro.

“I team Apple Wallets, Payments e Commerce (WPC)”, si legge nell’annuncio, “sono alla ricerca di un esperto Business Development Manager per dirigere le Alternative Payments Partnerships. Cerchiamo una persona con comprovata esperienza professionale nelle alternative globali e soluzioni di pagamento emergenti. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per aiutare a formare un quadro di partenariato e modelli commerciali, definire l’implementazione dei paradigmi, identificare player-chiave e gestire rapporti con partner strategici per i pagamenti. Tale posizione sarà responsabile dello sviluppo commerciale end-to-end, compresi lo screening dei partner, negoziazioni, della stipulazione di accordi commerciali e del lancio di nuovi programmi”.

Il ruolo sembra fare riferimento a nuove soluzioni di pagamento, elemento che potrebbe riguardare l’App Store, gli acquisti in-app, gli acquisti nei negozi al dettaglio e in altri ambiti con Apple Pay , n collaborazione con partner specializzati in sistemi di pagamento alternativi.

A febbraio di quest’anno un analista della banca di investimenti RBC Capital Markets, aveva suggerito a Apple di cominciare a occuparsi del cambio di criptovalute, acquistando Bitcoin, una mossa che, a suo dire, potrebbe rivelarsi più intelligente rispetto alla produzione dell’Apple Car. ’analista presuppone che Apple possa implementare funzionalità per il cambio delle criptovalute nel wallet di Apple Pay, una mossa con la quale potrebbe “acquisire immediatamente quote di mercato e sconvolgere il settore”.