Amazfit Bip, GPS e schermo che splende al sole a 46€ con coupon

Se c’è uno smartwatch sportivo economico che da anni è sulla cresta dell’onda, con tante piccole revisioni, questo è certamente Amazfit Bip, uno dei primissimi indossabili del brand. E’ quello di maggior successo, perché ad un prezzo da smartband, offre pure il GPS integrato. Oggi più che mai è conveniente, perché con il codice sconto che vi proponiamo in calce lo si ottiene a 46,86 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Il dispositivo in questione è caratterizzato da una forma rettangolare, gode di certificazione IP68, che consente un’immersione fino a 1 metro d’acqua per 30 minuti, e ha un display transflettivo. Questa è una delle caratteristiche che rendono questo dispositivo ottimale e preferibile per gli sport all’aperto. Se, infatti, la luminosità del display non è il punto forte quando si è al chiuso, all’aperto non ha rivali: il display riflette la luce del sole, e si illumina massimamente all’aperto.

Altra caratteristica sorprendente è la batteria da 190 mAh, che consente al dispositivo di garantire fino a 4 mesi di autonomia, a patto che ci si limiti a verificare solo orario, mentre senza GPS attivo si arriva a 45 giorni, e con GPS a 22 ore. Si tratta, comunque, di numeri davvero record. Come già accennato, il dispositivo gode di GPS: questo vuol dire poter geo localizzare i propri allenamenti, anche in assenza di collegamento allo smrtphone.

L’AMAZFIT Bip dispone di un display da 1,28 pollici con Gorilla Glass 3, risoluzione di 176 x 176 pixel e bordi 2.5D, supporta l’applicazione My Fit di Xiaomi; il peso dello smartwatch è di soli 32 grammi, mentre il supporto è assicurato a iOS 8 e superiori, così come ad Android 4.4, o versioni di sistema successive.

Al momento lo si acquista in super offerta a 46,89 euro grazie al codice sconto W67B77EBB4153000 da inserire nel carrello. Clicca qui per comprare.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.