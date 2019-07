Seagate Expansion desktop, disco da 6TB in sconto a solo 129,99 euro

Il Prime Day è terminato, ma le occasioni specialmente quelle sui dischi fissi continuano. Da questa mattina è infatti in sconto un disco di Seagate Expansion Desktop da ben 6TB ad un prezzo eccellente: solo 124,9 euro

Il disco è ovviamente un disco consumer che nasce con uno scopo ben preciso: offrire spazio di memorizzazione aggiuntivo per un PC desktop ad un prezzo economico. Ha una interfaccia standard USB 3.0, essendo un disco più che altro per Windows (può essere però utilizzato anche su Mac dopo essere riformattato in caso contrario, come spiega Seagate apparirà come sola lettura); viene alimentato separatamente (non dalla porta dati) con un disco interno a basso consumo e buona velocità di trasferimento dati.

Una volta configurato rappresenta il sistema ideale per il back up di Time Machine di un computer desktop o laptop, come sistema di archiviazione di dati per alleggerire il disco interno o per l’intrattenimento domestico, ad esempio in collegamento ad una smart TV.

Questo disco in commercio solitamente costa intorno ai 200 euro. Oggi su Amazon, dove appare come “offerta a tempo limitato”, costa solo 124,99 euro un prezzo davvero molto interessante

Click qui per comprare