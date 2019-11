SEAT Mii electric è il primo modello completamente elettrico della casa spagnola

Il mercato dei veicoli elettrici sta crescendo a un ritmo sostenuto, nella misura in cui i consumatori si rendono conto dei vantaggi prodotti dal passaggio dai carburanti tradizionali ad alternative più sostenibili.

SEAT ha iniziato la sua offensiva elettrica con il lancio di Mii electric, una vettura che promette di rendere accessibile a tutti questa tecnologia di propulsione, coniugando dinamismo, design e nuovi livelli di connettività.

Si tratta del primo veicolo completamente elettrico prodotto da SEAT e getta le basi per ulteriori modelli che entreranno a far parte della famiglia in futuro. A breve è previsto il lancio di altri modelli EV e PHEV, inclusa SEAT el-Born completamente elettrica, le versioni ibride plug-in di Tarraco e Leon e le versioni ibride plug-in ad alte prestazioni di CUPRA Formentor e di Leon CUPRA.

Gli esterni della Mii electric presentano un look rivisitato che include l’introduzione del lettering “electric” sul posteriore della vettura, ripreso anche dagli adesivi laterali. L’estetica della vettura è messa in risalto da una selezione di cinque colori carrozzeria (Nero Assoluto, Bianco Candy, Rosso Tornado, Blu Costa e Argento Tungsteno), con la possibilità di personalizzare ulteriormente il look esterno con tetto e gusci degli specchietti laterali di colore nero, disponibili in abbinamento ai colori Bianco Candy, Rosso Tornado, Blu Costa Blue e Argento Tungsteno.

Le modifiche degli interni includono una nuova plancia con pellicola SEAT IML (in-mould labelling) e l’illuminazione ambiente. L’allestimento include alzacristalli elettrici anteriori, programma elettronico di controllo della stabilizzazione ESC, sistema di controllo della pressione degli pneumatici, chiusura centralizzata, immobiliser e airbag laterali e a tendina di serie, climatizzatore Climatronic, sistema lane assist, riconoscimento della segnaletica, hill hold e SEAT Drive Profile (con la possibilità di selezionare le modalità di guida normal, eco ed eco+). Include anche cerchi in lega da 16”, vetri oscurati posteriori, interior pack in pelle nera (volante, pomello della leva del cambio e freno a mano) e sedili dal design sportivo con cuciture bianche; il livello di comfort è ulteriormente migliorato dai sedili anteriori riscaldabili, specchietti retrovisori elettrici riscaldabili, fari fendinebbia anteriori e sistema audio con sei altoparlanti.

Mii electric è inoltre equipaggiata con il sistema SEAT CONNECT, nonché con un cavo di ricarica “Mode 3” per la ricarica tramite wallbox delle infrastrutture pubbliche, come dotazione di serie.

Le dotazioni si arricchiscono con l’inclusione nell’offerta dei seguenti equipaggiamenti: sensori di parcheggio posteriori, cruise control e illuminazione ambiente; sedile lato passeggero regolabile in altezza, gancio appendi borsa sul cassetto porta oggetti, sedili posteriori abbattibili separatamente e doppio fondo nel vano bagagli; il pacchetto che prevede sedili anteriori, gusci degli specchietti retrovisori elettrici e parabrezza riscaldabili e sensore luci/pioggia con funzione coming home; e infine l’opzione di ricarica della batteria che comprende sia un cavo per ricaricare la vettura direttamente a casa utilizzando un sistema da 2,3 kW, sia l’opzione di carica rapida CCS con potenza di ricarica DC pari a 40 kW.

Il sistema SEAT CONNECT consente l’accesso e la gestione della vettura da remoto, consentendo ai clienti di controllare dati di guida, posizione di parcheggio, stato della vettura (incluse porte e luci), gestire il processo di ricarica (tramite il sistema e-Manager) e regolare il climatizzatore, il tutto attraverso un’app per smartphone.

Le dimensioni rendono la Mii electric la vettura ideale per la città, con una lunghezza totale di 3.556 mm, una larghezza di 1.645 mm, un’altezza di 1.481 mm e un passo di 2.421 mm. Il cuore della trazione è il propulsore da 83 CV (61 kW), abbinato a un cambio a un solo rapporto, in grado di erogare una coppia di 212 Nm, che consente alla cinque porte di raggiungere una velocità di 50 km/h in 3,9 secondi. L Mii electric può raggiungere i 100 km/h in 12,3 secondi e ha una velocità massima di 130 km/h.

Il pacco batterie agli ioni di litio da 32,3 kWh è alloggiato nel telaio. A detta del produttore la tecnologia di accumulo dell’energia garantisce fino a 260 km di autonomia sulla base del ciclo combinato WLTP, che aumenta fino a 358 km nell’impiego in città con una sola carica. Se collegata a un sistema di carica rapida con corrente continua (DC), la batteria può essere ricaricata fino all’80% della sua capacità in un’ora. I tempi di carica sono invece pari a circa quattro ore utilizzando un impianto da 7,2 kW CA (corrente alternata) collegato a una wallbox o tramite infrastrutture pubbliche.

Seat promette che Mii electric “sarà una delle vetture elettriche più accessibili in termini di prezzo” che “sarà equivalente a quello di una vettura con motore a combustione dello stesso segmento”, promettendo ancor costi di gestione sensibilmente inferiori (le vetture elettriche a batteria richiedono meno manutenzione).

La Mii electric è compatibile con diversi sistemi di ricarica: è possibile collegarla a una presa di corrente domestica CA tradizionale, a una wallbox CA installata a casa (sono disponibili diverse possibilità di installazione), tramite infrastruttura pubblica oppure a un punto di carica rapida CCS con corrente CC lungo la strada.

