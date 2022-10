Oltre ad avere rilasciato il nuovo macOS 13 Ventura, Apple ha anche rilascio un aggiornamento per macOS 12 Monterey. Se sul vostro Mac è presente quest’ultimo sistema operativo, potete aprire le Preferenze di Sistema e selezionare “Aggiornamento software”: da qui è possibile installare il nuovo macOS Ventura, oppure aggiornare semplicemente Monterey selezionando dalla finestra in questione la voce “Ulteriori informazioni” e installando l’update a macOS Monterey 12.6.1.

Appple spiega che l’update a macOS Monterey 12.6.1 “include importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

L’aggiornamento a macOS 12.6.1 potrebbe essere l’ultimo di rilievo per questa versione del sistema operativo per Mac: Apple, d’ora in poi, si concentrerà principalmente su macOS 13 Ventura.

macOS Monterey offre funzioni che aiutano gli utenti a restare in contatto in modi nuovi, fare di più e lavorare in sinergia su tutti i loro dispositivi Apple. FaceTime include nuove funzioni audio e video che rendono le chiamate più naturali e realistiche, mentre i nuovi strumenti Continuity come AirPlay sul Mac rendono possibile una sinergia ancora migliore tra i dispositivi Apple. Testo attivo e Ricerca visiva introducono nuove funzioni smart per recuperare utili informazioni, Safari offre una migliore organizzazione grazie ai Gruppi di pannelli e i Comandi rapidi portano su Mac tutta la semplicità dell’automazione.