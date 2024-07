Sega elettrica VIOLEWORKS senza fili in sconto a 50 €

Pubblicità

Ecco la sega elettrica che stavate cercando: la VIOLEWORKS attualmente in promozione è uno strumento indispensabile per chi ha a che fare col camino tutto l’anno, per chi vuole velocizzare i lavoretti di falegnameria o per chi ha un orto o un giardino e vuole poter potare le piante senza sforzo.

Grazie al suo motore brushless da 3.000 Watt è abbastanza potente da riuscire a tagliare anche tronchi di legno particolarmente duro (come quello di noce) ed è comodissima da usare.

È da 8 pollici e si tiene molto facilmente in mano grazie alla pratica impugnatura, così da poter lavorare senza bisogno di particolari supporti. C’è un pulsante di blocco per tenere in moto la catena senza dover tenere schiacciato il grilletto.

Infine, sulla parte superiore è presente un guscio protettivo mobile che protegge la mano in caso di rimbalzo della sega elettrica.

Come dicevamo è un modello a batteria, quindi non c’è lo scomodo né il vincolo dettato da un cavo, potendo così utilizzarla all’aperto anche senza trovarsi in prossimità di una presa di corrente.

Usa batterie Makita 18 V e la promozione di cui vi parliamo oggi riguarda la sega senza batterie in dotazione. Aggiungendo 10 o 20 € al carrello si può comunque acquistare la versione con 1 o 2 batterie incluse nell’acquisto.

Una sega elettrica di questo tipo è ottima per chi ha un camino e vuole poter facilmente tagliare la legna a misura, ma anche per chi ha delle piante da frutto e vuole velocizzare la potatura, o più in generale per chi si diletta con lavoretti di falegnameria e vorrebbe poter tagliare anche grossi blocchi di legno senza sforzo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 65 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 22% andando a spendere intorno ai 50 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.