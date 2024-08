Il sensore Smart di temperatura e umidità Tuya è in sconto

Pubblicità

Sentirà freddo il bambino? Sentirà caldo il nonno?’ Niente paura, se comprare il sensore Tuya attualmente in sconto non solo tutte le vostre paure saranno scongiurate, ma la vita in casa non sarà più la stessa, perché potrete semplificarne ogni aspetto relativo alla vivibilità.

Tutto è racchiuso all’interno di un grande schermo che permette di leggere a colpo d’occhio la temperatura e il livello di umidità rilevati nella stanza in cui si trova questo piccolo apparecchio di 5 x 5 x 2 centimetri, così leggero (20 grammi) che si può facilmente appendere a qualsiasi parete.

L’alimentazione è data da due batterie ministilo AAA non incluse in dotazione che promettono mesi di autonomia, e quando si stanno per scaricare lo verrete a sapere anche attraverso una semplice occhiata all’icona presente all’angolo dello schermo, dove da una parte viene indicata appunto la carica delle batterie, dall’altra invece il livello del segnale WiFi che lo raggiunge.

Una volta posizionato e collegato alla propria rete domotica (usa il protocollo ZigBee perciò c’è bisogno di un gateway da comprare a parte), non vi resta che sfruttarne le capacità per controllare gli altri dispositivi Smart che avete in casa.

Oltre a ricevere la notifica in tempo reale quando i valori di temperatura e umidità superano una determinata soglia, si può anche usare nelle automazioni per accendere o spegnere determinate periferiche in base ai dati rilevati.

Per esempio in estate se la temperatura interna supera il nostro valore limite, si può fare in modo che venga acceso l’impianto di climatizzazione, così anche se siamo a lavoro, quando torneremo a casa troveremo un ambiente fresco e vivibile. Magari facendogli anche chiudere le tapparelle Smart, così il raffrescamento può avvenire più in fretta.

Viceversa in inverno se di notte scende sotto i 18°C (o altro valore definito dall’utente) potremmo abilitarlo all’accensione dei termosifoni.

Infine se l’aria è troppo secca si può far accendere l’umidificatore, o il deumidificatore se al contrario c’è troppa umidità nell’aria.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 18 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 65% andando a spendere intorno ai 6 €.

