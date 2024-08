Un Apple Watch come lo Swatch per catturare le famiglie

Pubblicità

Torna l’indiscrezione sull’Apple Watch in plastica. Questa a volta a riproporre un rumor di cui abbiamo già dato conto che potenzialmente potrebbe cambiare parecchio le carte in tavola nel campo degli smartwatch, è il solito Mark Gurman.

Secondo il giornalista americano, la scelta di Apple avrebbe un senso nel contesto del target di mercato di Apple Watch SE. Questo modello piace molto alle famiglie che lo vedono come uno strumento importante per educare i figli all’attività fisica e nello stesso dare loro uno strumento di comunicazione che viene gestito centralmente.

Abbassare il costo di Apple Watch che oggi costa com minimo 289€, potrebbe spingere molti genitori a consegnarne uno ai propri ragazzi. A loro volta sarebbe importate per gli stessi ragazzi avere un prodotto più giovane e divertente.

Apple Watch SE in plastica avrebbe il compito di insidiare prodotti come Galaxy Watch FE che in Italia costa 199€.

Oggi Apple Watch SE ha una cassa in alluminio ed è disponibile nei colori mezzanotte, galassia e argento; sfruttare una “plastica rigida”, come dice Gurman, permetterebbe di ridurre i costi ma anche di offrire una gamma di colori più ampia e più “giocose”.

Apple, come abbiamo già spiegato, non è certo la prima azienda al mondo a pensare alla plastica per un orologio. Il nome che viene in mente è quello di Swatch, è l’icona stessa degli orologi in plastica.

Apple stessa, sembra, avesse in passato considerato una qualche forma di partnership con l’azuenda svizzera salvo poi optare per un prodotto di fascia molto più alta rispetto agli Swarth.

Apple ha dimostrato con altri prodotti di avere fatto scelte simili a quelle del rumoreggiato Apple Swatch in plastica. Era proprio di plastica l’iPhone 5C. Quel modello non ebbe grande successo, ma permise ad Apple di ridurre il prezzo e di fornire ai clienti un prodotto colorato e con un look casual, la stessa cosa che potrebbe fare con Apple Watch.

Resta da vedere se come e quando questo Apple Watch low cost arriverà. Non pare proprio che avvenga quest’anno. Il nuovo Apple Watch SE dovrebbe sfruttare il SiP S9 già visto Apple Watch Series 9 o forse l’S10 previsto su Apple Watch Series 10, con vantaggi in termini di velocità nell’esecuzione di app rispetto alla generazione precedente.

Non sono note altre indiscrezioni ma se Apple Watch Series 10 integrerà novità di rilievo (in dubbio è anche il nome), non è da escludere su Apple Watch SE l’arrivo dell’app ECG; funzionalità quali le notifiche frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, notifiche ritmo cardiaco irregolare e notifiche tono cardiovascolare basso sono già supportate sul modello SE.