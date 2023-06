Serratura smart SwitchBot Lock con hub WiFi su Amazon con il 40% di sconto

Se siete amanti della casa smart, ma vi manca ancora la possibilità di aprire le porte con lo smartphone, o addirittura la voce, ecco l’offerta che fa al caso vostro. La serratura smart Switchbot, con Hub WiFi, è al momento in sconto su Amazon a 89 euro. Il listino di 149 euro, infatti, viene abbattuto del 40% semplicemente flagrando l’apposito coupon sconto del 40% presente su questa pagina.

Facile da installare, SwitchBot Lock non necessita di strumenti particolari, essendo sufficiente l’adesivo 3M in dotazione per il corretto posizionamento. Ovviamente, per un utilizzo sicuro, è necessario che il cilindro permetta di aprire la porta da fuori anche quando dentro è inserita la chiave. Questo perché, in caso di mancato funzionamento della serratura smart, vi sarà sempre la possibilità di intervenire manualmente con la chiave.

SwitchBot Lock, grazie all’Hub in dotazione, permette di aprire la porta da remoto, semplicemente con un click sullo smartphone, o anche tramite voce grazie al supporto degli assistenti vocali, come Alexa o Google Home.

Ancora, permette di impostare dei timer di blocco preimpostati per aprire e chiudere la porta in determinati periodi di tempo. È, inoltre, possibile impostare la condivisione della casa per gestire la serratura tramite app condividendo l’accesso con i membri della famiglia.

La serratura utilizza la crittografia ATS-128-CTR per garantire la sicurezza in ogni momento, potendo ricevere avvisi tutte le volte che viene aperta o chiusa. Le batterie, due CR123a incluse, durano circa 180 giorni con un utilizzo medio di 10 volte al giorno.

Ovviamente, questa serratura funziona come parte dell’ecosistema SwitchBot: sarà possibile utilizzare la serratura con altri dispositivi SwitchBot per un’esperienza di casa intelligente ancora più intuitiva e automatizzata, dalle luci alle tende.

La serratura smart SwitchBot Lock con hub WiFi è disponibile solitamente al prezzo di 149,99 euro; al momento si acquista su Amazon con il 40% di sconto a 89 euro. Clicca qui per comprare.