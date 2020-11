Settimana Black Friday Amazon: 5 euro in regalo per chi si iscrive a Prime Student

Nel Black Friday di Amazon c’è anche un buono sconto per chi si iscrive per la prima volta a Prime Student. Si tratta del servizio Prime riservato agli studenti universitari, che offre in sostanza gli stessi vantaggi dell’abbonamento Prime tradizionale ma ad un prezzo scontato.

Per registrarsi come dicevamo bisogna essere maggiorenni ed iscritti ad un’università. La registrazione prevede l’inserimento dell’indirizzo email personale fornito dal proprio ateneo o, in sua assenza, di documentazione attestante la propria età e l’iscrizione al proprio corso universitario, in modo da poterne dimostrare l’effettiva idoneità.

La promozione lanciata per il Black Friday prevede che chi si registra entro il 30 novembre potrà utilizzare il codice STUDENT5 con il quale si riceverà subito uno sconto di 5 euro nel carrello sul primo acquisto fatto da cliente Prime Student. Per far sì che lo sconto venga applicato è bene controllare che il prodotto in acquisto (o i prodotti, nel caso ce ne fosse più di uno nel carrello) sia venduto e spedito da Amazon.

Come per altre promozioni lanciate da Amazon, sono esclusi i Warehouse Deals e i prodotti venduti da terzi. Inoltre l’offerta è limitata ad un solo ordine e ad un solo account e sono esclusi libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), alimenti per neonati, buoni regalo, ereader Kindle e tablet Fire. La promozione non è trasferibile né convertibile in denaro e per poter usare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.

Per finire, l’uso del buono è consentito praticamente soltanto durante questa settimana di Black Friday: la scadenza infatti è fissata alle 23:59 del 30 novembre.

Ricordiamo che l’abbonamento a Prime Student prevede un periodo d’uso di 90 giorni senza costi aggiuntivi. Include la fruizione di Prime Video «Così puoi finalmente metterti in pari con The Boys e vedere Borat – seguito di film», 2 milioni di canzoni in streaming senza pubblicità con Amazon Music Prime, Prime Gaming e, chiaramente, le spedizioni veloci e illimitate di Amazon Prime. Dopo i 90 giorni d’uso, l’iscrizione a Prime Student si rinnova automaticamente al prezzo di 18 euro l’anno e fino alla laurea, per un massimo di 4 anni, al posto del prezzo intero di 36 euro annuali previsti per l’abbonamento Prime tradizionale.

Quindi, ricapitolando, i requisiti per poter fruire della promozione sono i seguenti:

Non bisogna essersi mai iscritti a Prime Student prima d’ora

Si deve essere maggiorenni

Bisogna comunicare la propria email personale fornita dall’ateneo o documentazione che dimostri l’effettiva iscrizione ad un corso universitario

L’iscrizione dev’essere fatta entro il 30 novembre

Per quanto riguarda invece il buono sconto di 5 euro:

Può essere usato solo con prodotti venduti e spediti da Amazon (vedi restrizioni elencate sopra)

Si può usare solo entro le 23:59 del 30 novembre

Va disabilitata la modalità 1-Click

Per iscrivervi a Prime Student potete partire da qui.