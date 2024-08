Report sicurezza Tesla, le auto di Musk superano tutti

Pubblicità

Quando si parla di auto elettriche, e in particolare di Tesla, la sicurezza è stata spesso al centro di ampi dibattiti. Non sono mancati in passato incidenti che hanno portato alcuni a dubitare dei sistemi di sicurezza a bordo di questi veicoli. Adesso, Tesla ha pubblicato il suo ultimo rapporto sulla sicurezza per il secondo trimestre del 2024.

Si tratta di un documento in cui si sottolinea che le auto Tesla continuano a essere tra le più sicure in circolazione, grazie anche alle innovazioni come Autopilot e Full Self-Driving. Certo, è un documento di parte, ma è comunque rapporto interessante su cui riflettere, perché i numeri di Tesla sono confrontati anche le medie nazionali USA.

Nel documento si legge, anzitutto, dell’idea che Tesla ha della sicurezza alla guida. Questa è data dalla somma di diversi fattori, tra cui la “combinazione unica di sicurezza passiva, sicurezza attiva e assistenza alla guida automatizzata”. Questo insieme di elementi, spiega il produttore automobilistico, è fondamentale per garantire non solo la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri di veicoli Tesla, ma anche di tutti gli utenti della strada.

Già, perché in effetti la sicurezza non deve garantire solo l’incolumità di chi si trova all’interno dell’abitacolo, ma anche quella degli utenti che si trovano a circolare sulle strade, inclusi conducenti di vetture di altri marchi e pedoni.

Secondo Tesla questa combinazione sembra funzionare, poiché i modelli di auto Model S, 3, X e Y, si legge nel documento, hanno registrato le probabilità di infortunio più basse di tutti i veicoli mai testati all’interno del programma di valutazione dei nuovi veicoli degli Stati Uniti.

Un po’ di numeri…

Nel secondo trimestre del 2024, il rapporto sulla sicurezza dei veicoli di Tesla indica che è stato registrato un incidente ogni 6,88 milioni di miglia percorse con la tecnologia Autopilot in uso.

Per i conducenti Tesla che non utilizzavano Autopilot, è stato registrato, invece, un incidente ogni 1,45 milioni di miglia. I più recenti dati a livello USA della NHTSA e della FHWA mostrano che negli Stati Uniti si verifica un incidente automobilistico ogni 670.000 miglia percorse.

La sicurezza delle Tesla e la questione incendi

C’è già chi parla di un falso mito, quello della facilità con cui prenderebbero fuoco le vetture elettriche. Eppure Tesla è entrata anche nel merito di questa problematica, condividendo un dato sugli incendi dei veicoli.

Tra il 2012 e il 2022, è avvenuto un incendio di veicoli Tesla ogni 130 milioni di miglia percorse. Si tratta, spiega il produttore, di un dato significativamente inferiore rispetto ai dati della NFPA e del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, che indicano che negli Stati Uniti si verifica un incendio di veicolo ogni 18 milioni di miglia percorse.

Peraltro Tesla ha anche osservato che i suoi dati sugli incendi sono piuttosto conservativi, poiché includono “eventi di incendio causati da incendi strutturali, incendi boschivi, atti di vandalismo e altre cause non direttamente collegate al veicolo.”

