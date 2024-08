WordStar, l’antenato dei software per scrivere diventa gratuito

Pubblicità

Se siete utenti abbastanza attempati, ricorderete che prima ancora di Word e WordPerfect, il programma di videoscrittura per eccellenza nel mondo PC era WordStar, software che ha avuto una esistenza travagliata, fino all’inesorabile declino. Fu inizialmente scritto per i sistemi operativi CP/M, successivamente reso disponibile in ambiente MS-DOS: raggiunse notorietà nella prima metà degli anni ottanta, diventando uno dei più diffusi software di videoscrittura dell’epoca.

Per quanto incredibile possa sembrare, il software ha ancora oggi degli estimatori; il sito The Register, cita ad esempio il canadese Robert J Sawyer, autore della serie TV fantascientifica “FlashForward”, ma è stato il programma di videoscrittura usato da sceneggiatori, autori e autrici quali Arthur C Clarke, Anne Rice e George R R Martin per la celebre saga de Il Trono di Spade e non solo.

Se volete provare il “brivido” di ritornare a WordStar o testarlo per capire di cosa stiamo parlando, ora è possibile scaricare gratuitamente e liberamente la versione 7.0d (si parte da qui). Il download “pesa” 680MB, inclusa l’applicazione principale, la documentazione e alcuni strumenti che consentono di eseguire l’applicazione sui moderni PC con Windows (o in un virtualizzatore/emulatore per Mac).

MicroPro, l’azienda che sviluppava WordStar, commise l’errore di offrire sul mercato una versione parallela denominata Wordstar 2000 (in varie versioni fino alla 3.0), posizionando in modo confuso i due prodotti (con il nuovo che poco o nulla aveva a che fare con l’altro), che vede MicroPro opporsi a sé stessa, proponendo con lo stesso nome due prodotti che erano in realtà diversi. La vicenda è raccontata molto bene nel volume «Alla ricerca della Stupidità, “20 anni di disastri hi-tech“» di Merril R. Chapman.

Tutta una serie di vicende portarono all’oblio MicroPro che si è trascinata per anni come uno zombie sbarcando il lunario con una base di clienti sempre meno ampia (MicroPro è passata più volte di mano e ora non esiste più). La scarsa usabilità rispetto ai concorrenti (passati a sistemi operativi e interfacce grafiche moderne) e la difficoltà di aggiungere nuove funzionalità permisero a WordPerfect prima, e Microsoft Word poi, di prendere il posto di WordStar come programma di videoscrittura più usato dopo il 1985.

Come provare WordStar su Mac

Su Mac potete provare WordStar in modo molto semplice. Ecco come procedere:

1) Scaricare l’applicazione DosBox da qui (selezionate “Download”, fate click su “Mac OS X”).

2) Avviate DosBox

3) Scaricate WordStar da qui (il file da 680,1MB “sawyer-wordstar-7-archive.zip”)

4) Scompattate in una cartella sul Desktop (es. “WordStar”) il file compresso scaricato al punto 3

4) In DosBOX scrivete:

mount C: /Users/nomeutente/Desktop/WordStar

(al posto di “nomeutente” dovete indicare il nome dell’utente che usate su macOS).

5) Scrivete

C:

e premete Invio

6) Scrivete

CD Wordstar

(il nome della cartella creata al punto 4)

7) Avviate WordStar scrivendo

WS

e premendo Invio

Gli articoli dedicati al RetroCompunting sono disponibili da questa pagina di macitynet.