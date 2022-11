Single Day, iPad, iPhone, Mac, accessori, tutti i super sconti Apple ancora attivi (per poco) su Amazon

La grande giornata di sconti del Single Day è terminata e anche su Amazon sono state ripiegate le bandiere. Ma se non vi siete accorti delle offerte, siete stati indecisi o lenti oppure semplicemente vi siete decisi oggi e volete comprare con sconti ancora identici (o quasi) a quelli di ieri ci sono ancora diverse occasioni nel mondo Apple.

Stiamo parlando di prodotti nuovi o molto recenti. iPhone, Mac, iPad, accessori. Li abbiamo passati in rassegna per voi e segnalati qui sotto. Quando cliccate sui nostri link verificare sempre che il prezzo sia ancora quello che segnaliamo; si tratta di sconti “residui” che vengono ripuliti dall’intelligenza artificiale di Amazon progressivamente ma mano che sono passate in rassegna le tabelle dei prezzi. È possibile che molti di essi spariscano entro pochi minuti dalla pubblicazione di questo articolo e comunque entro poche ore.