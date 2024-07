TENACIOUS è il primo micro rover lunare progettato, realizzato e assemblato in Europa

Pubblicità

ispace EUROPE, controllata lussemburghese della giapponese ispace, ha annunciato che il modello di volo del suo micro rover progettato, realizzato e assemblato interamente in Europa è stato ultimato ed è pronto per essere consegnato in Giappone, dove sarà integrato nel lander lunare HAKUTO-R Mission 2 RESILIENCE.

L’annuncio è stato dato da Julien Lamamy, CEO di ispace-Europe durante una conferenza stampa in Lussemburgo, presenziata da Lex Delles, Ministro dell’Economia, delle PMI, dell’Energia e del Turismo del Lussemburgo; Tadahiro Matsubara, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Giappone in Lussemburgo; Mathias Link, Vice CEO dell’Agenzia Spaziale del Lussemburgo; e Atsushi Saiki, CRO di ispace, inc.

Il micro rover lunare è stato progettato, realizzato e assemblato con finanziamenti congiunti dall’Agenzia Spaziale del Lussemburgo attraverso un accordo tra l’Agenzia Spaziale Europea e il Programma Spaziale Nazionale del Lussemburgo, LuxIMPULSE.

Il micro rover lunare, progettato per essere calato sulla superficie lunare dal veicolo d’atterraggio lunare RESILIENCE e svolgere esplorazioni dell’area circostante il punto di allunaggio, è stato battezzato TENACIOUS. Il nome simboleggia le caratteristiche umane dell’impresa del rover, bassa ma indomita del rover oltre a quella del team ispace-EUROPE, che lo ha sviluppato portando avanti la tradizione di progettazione e fabbricazione dei rover di ispace.

TENACIOUS misura 26 cm di altezza, 31,5 cm di larghezza e 54 cm di lunghezza, e pesa circa 5 kg. La sua struttura leggera è realizzata in plastiche rinforzate con fibra di carbonio (CFRP) in grado di sopportare il lancio del missile e altre vibrazioni durante il transito sulla superficie lunare.

Il micro rover lunare è dotato di una fotocamera HD montata sul lato anteriore, in grado di catturare le immagini sulla superficie lunare. La forma delle ruote consente al rover di attraversare la regolite lunare in maniera stabile. I comandi e i dati saranno inviati e ricevuti dalla stazione di mission control tramite il lander.

HAKUTO-R Mission 2

Il lancio di Mission 2, la seconda missione esplorativa lunare di ispace, su un missile SpaceX Falcon 9 da Cape Canaveral, Florida, è previsto nell’inverno 2024. RESILIENCE porterà attrezzature commerciali e scientifiche sulla superficie lunare e si prevede che contribuisca al programma Artemis, guidato dalla NASA. Oltre all’operazione dei suoi carichi utili commerciali, la missione comprenderà TENACIOUS, che verrà sganciato dal veicolo di atterraggio lunare e condurrà l’esplorazione della superficie, compresa la raccolta di regolite lunare.

Nel dicembre 2020, ispace-EUROPE è stata scelta dalla NASA per raccogliere regolite dalla superficie lunare destinata all’acquisto da parte dell’agenzia spaziale. Una volta sulla superficie lunare, gli operatori di ispace intendono utilizzare una pala per raccogliere un campione di regolite lunare e fotografare la raccolta con una fotocamera montata sul rover.

ispace sta utilizzando la sua presenza globale attraverso le sue tre business unit in Giappone, Stati Uniti e Lussemburgo, per lo sviluppo simultaneo delle missioni future. Mission 2 è condotta dall’entità ispace Japan. Mission 3, che porterà per la prima volta il lander lunare APEX 1.0, è condotta dall’entità ispace U.S. e il suo lancio è previsto nel 2026. Il lancio di Mission 6, che utilizzerà il lander di Serie 3, attualmente in fase di progettazione in Giappone, è previsto per il 2027.