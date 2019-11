Sky Q si vede con la fibra di casa, senza parabola

Sky annuncia che da oggi è possibile vedere la TV in abbonamento Sky Q con la sola fibra di casa, senza dove installare alcuna parabola. Di seguito tutte le notizie su chi può abbonarsi e come farlo.

Anzitutto, prima di procedere con l’abbonamento è bene sapere se si dispone dei requisiti necessari. Fra questi, il più importante è quello di disporre di una connessione FTTH o ultraveloce FTTC. Peraltro, in caso di connessione tramite Wi-Fi, è necessario un router Dual Band (2,4 GHz-5GHz), anche se per un segnale più stabile, Sky consiglia sempre l’uso di un collegamento tramite cavo Ethernet.

A questo indirizzo Sky consente di eseguire lo speed test della propria linea telefonica, anche se a dire il vero non riteniamo tale strumento molto attendibile: abbiamo provato, e i dati che ci ha restituito il sistema sono davvero lontani da quelli reali, misurati con altri strumenti.

L’offerta Sky Q tramite fibra, con Sky Cinema, costa 29,90 euro per i primi 12 mesi. Al termine del periodo promozionale, il costo di Sky Q con fibra sarà di 44,20 euro al mese. L’offerta offre una qualità di visione HD, quindi con esclusione del 4K e della possibilità di multiscreen wireless con Sky Q Mini. Il sistema supporta invece il controllo vocale dell’apparecchio, e offre la possibilità di tre registrazioni in contemporanea. La memoria del decoder è sempre da 1 TB, e vengono supportati i servizi restart e programmi on demand sulla TV di casa. L’abbonamento include Sky Go e Sky Go Plus, i canali del Digitale Terrestre con sistema compatibile con DVB T2.

Al momento, gli operatori supportati sono Tim, Wind 3 Infostrada, Vodafone, Fastweb e Tiscali. Per gli amanti del calcio, purtroppo, c’è da tenere in considerazione che il canale DAZN 1 non è disponibile sul servizio Sky Q Fibra, che invece può essere accessibile solo per i clienti con satellite. Fortunatamente, però, è possibile vedere tutti i contenuti DAZN tramite l’app DAZN di Sky Q. L’ app di DAZN è presente su Sky Q nella sezione App.

Per abbonarsi a Sky Q Fibra il link da seguire è direttamente questo.