Dal 20 settembre DAZN su Sky, canale 209

Era nell’aria e i vertici delle due compagini lo avevano già anticipato. Dal 20 settembre prossimo DAZN su Sky è realtà, si vedrà sul canale 209 e sarà disponibile fino a giugno 2021.

In questo modo, grazie al nuovo canale satellitare, sarà possibile vedere anche le tre partite a giornata di Serie A trasmesse su DAZN, due partite di Serie B, più una selezione di altri eventi DAZN. Il canale prenderà il nome di DAZN1 e sarà disponibile per i clienti con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che sottoscrivono online l’offerta Sky-DAZN e attivano l’account DAZN.

Inoltre, e questa è veramente una buona notizia per i clienti più fedeli, grazie a Extra, gli abbonati Sky Calcio e Sky Sport da più di tre anni, ovvero quasi un milione e mezzo di clienti, vedranno il canale incluso nel proprio abbonamento, senza alcun costo aggiuntivo.

Per gli altri abbonati via satellite l’offerta Sky-DAZN avrà comunque condizioni più vantaggiose rispetto al listino di DAZN tradizionale: il costo sarà di 7,99 euro al mese, anziché 9,99 euro al mese. In più, per i clienti via satellite con Sky Calcio i primi tre mesi saranno a carico di Sky, quindi potranno avere 90 giorni di visione gratuita.

Tutti gli altri eventi che non saranno trasmessi sul canale continueranno ad essere disponibili sull’app DAZN nella sezione app di Sky Q o in modalità streaming sui dispositivi supportati.

La nuova offerta Sky-DAZN sarà attivabile solo online, su sky.it/faidate o su App Fai Da Te, a partire da mercoledì 4 settembre.

