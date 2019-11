La custodia in pelle per MacBook Pro 16 pollici costa la metà di un buon notebook Windows

Insieme al nuovo Macbook Pro da 16 pollici, Apple rilascia una nuova custodia in pelle pregiata per il trasporto e la protezione del portatile. Il costo non è tra i più accessibili: 219 euro. Si può dire che costa quanto metà di un notebook Windows medio.

Compatibile con i MacBook Pro 16 pollici, è realizzata in pelle pregiata e incorpora una morbida fodera in microfibra per proteggere il portatile, ogni qual volta si inserisce il portatile all’interno della custodia. La custodia è simile a quelle già disponibili per altri modelli di MacBook Pro, ma questa volta è leggermente più grande, per ospitare il nuovo Mac.

E’ disponibile in tre diverse colorazioni: Cuoio, Nero e Blu notte. Il prezzo per le tre diverse colorazioni è identico: 219 euro. Le spese di spedizioni sono gratuite e le consegne sono attese per il 18 novembre prossimo.

La custodia rappresenta uno dei modi più costosi per proteggere il nuovo MacBook Pro 16″ durante i viaggi, ma trattandosi di materiale pregiato il costo è sicuramente giustificato. Clicca qui per acquistarla.

Le prime impressioni dagli USA di chi ha provato il nuovo portatile sono positive. Per le specifiche tecniche e le novità principali di MacBook Pro 16 pollici rimandiamo a questo articolo. Invece per un confronto specifica per specifica rispetto al modello precedente è possibile consultare questo articolo di macitynet.